Reghecampf a vorbit despre relația cu Gigi Becali! Ce a spus despre posibila revenire la FCSB

Actualul antrenor al celor de la CSU Craiova a mărturisit în ce relații se mai află cu fostul său patron, mai ales după conflictul acestuia cu soția sa, Anamaria Prodan!

Tehnicianul în vârstă de 45 de ani s-a numărat printre puținii antrenori care au reușit să se impună în fața lui Gigi Becali, iar rezultatele sale obținute pe banca FCSB-ului au rămas în filele istorice ale fotbalului românesc. Deși afaceristul din Pipera a decis să îl aleagă în cele din urmă pe Edi Iordănescu, liderul galeriei roș-albaștrilor, Gheorghe Mustață, a declarat că Reghe a fost cu un pas, înapoi pe banca bucureștenilor.

Cu toate acestea, antrenorul oltenilor a dezvăluit că nu s-a pus problema unei reveniri la FCSB în ultima perioadă. Totodată, Laurențiu Reghecampf a mărturisit că relația sa cu Gigi Becali este una foarte bună, în ciuda zvonurilor apărute.

„Sunt în continuare prieten cu Gigi Becali. Există respect. Nu, nu am discutat pentru întoarcerea mea la FCSB. Suntem prieteni, normal. Lucrurile pe care le-am trăit împreună și ceea ce s-a întâmplat între noi îmi dă dreptul să fiu prieten cu Gigi Becali. Am lucrat foarte mulți ani, există respect, există recunoștință. Nu am avut nimic cu el de împărțit. Și cu Mihai Stoica sunt în aceleași relații”, a declarat Laurențiu Reghecampf, pentru PlaySport.

Venit în primăvara anului 2012 de la Concordia Chiajna, Laurențiu Reghecampf a avut parte de un mandat cu multe reușite pe banca FCSB-ului. La doi ani distanță, Reghe a plecat la Al Hilal, însă a revenit în România pentru a antrena echipa lui Gigi Becali, în decembrie 2015, și până în luna mai a anului 2017.