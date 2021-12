Reghecampf, calificat în semifinale: „Mai avem un pas. M-am enervat pentru tot campionatul cu FCSB”

CSU Craiova a reușit să se califice în semifinalele Cupei României, după ce a trecut fără mari emoții cu 3-0 de ACSO Filiași.

La capătul meciului, Reghecampf a vorbit despre importanța acestui pas, menționând faptul că vrea să cucerească trofeul cu oltenii. Oltenii au luat Cupa și sezonul trecut, cu grecul Marinos Ouzounidis pe bancă.

De asemenea, tehnicianul din Bănie a atras atenția că urmează un meci dificil în campionat, cel cu FC Botoșani, acolo unde situația nu se prezintă deloc bine pentru olteni. Aceștia au trei înfrângeri consecutive în Liga 1.

”Mai avem un pas, semifinala. A fost un meci de Cupă, unde am întâlnit o echipă mult inferioară nouă. În unele momente am intrat şi noi în jocul ăsta haotic. În Cupă se întâmplă să ai şi surprize, să fie jucători care nu participă 100% la faze. Sunt fericit că ne-am calificat şi trebuie să ne concentrăm pe următoarele meciuri din campionat. Noi trebuie să încercăm cât putem de mult să formăm un 11 cât mai competitiv, să ne putem bate pentru cât mai multe meciuri.

Koljic… am avut de la începutul jocului, cu el, un plan… să joace 45 de minute. Putea să mai marcheze. Eu sunt bucuros când termină sănătos un meci, vine după un an de pauză. Este un jucător cu care lucrăm foarte mult, dar avem nevoie de timp. Din păcate, după revenire a mai avut momente în care s-a accidentat. E un proces care durează. Este un băiat muncitor, serios, care îşi doreşte foarte mult. În multe momente are teama să nu se accidenteze din nou la gleznă.

M-am enervat pentru tot campionatul la meciul cu FCSB. S-a ratat foarte mult. În seara asta aveam o distanţă liniştitoare faţă de rivali. Acum voiam să ne facem doar antrenamentul, a fost o diferenţă mare şi aşa trebuia să fie.

Mergem la Botoşani, vom avea un meci greu. Probabil va ninge, va ploua. Dar trebuie să mergem să câştigăm, avem trei meciuri fără victorie şi ne îndepărtăm de obiectiv”, a declarat Reghecampf, după calificarea în ”careul de ași” din Cupa României.