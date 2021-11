EXCLUSIV | Laurenţiu Reghecampf, caz închis pentru Anamaria Prodan: ,,Nu merită respectul nimănui! M-am săturat de mizeria lui”

Nu mai există cale de împăcare între Anamaria Prodan şi Laurenţiu Reghecampf, antrenorul celor de la CS U Craiova. Familia nu poate să mai recunoscă situaţia în care a ajuns tehnicianul.

După ce au apărut noi imagini în spaţiul public cu Lurenţiu Reghecampf şi Corina Caciuc, nou iubită a antrenorului, Anamaria Prodan a reacţionat. Impresara de fotbalişti spune că pentru fostul ei partener de viaţă este începutul degradării. Pentru ceea ce a făcut, Anamaria Prodan consideră că tehnicianul nu mai merită respectul nimănui, iar pentru ea a devenit deja un caz închis.

,,În timp ce Reghecampf şi Caciuc fac hârtii peste hârtii să nu li se pronunțe numele si imaginile să fie șterse, colegii de la Cancan au un deal cum povestește Reghe prin oraș! ,,Se pare că toată presa este “proastă şi mincinoasă “ mai puțin una unde domnul antrenor Reghe foarte însurat se “ răsfață” cu amanta fără pic de rușine prin oraș. Cu 4 copii superbi acasă, uitați de aproape 2 ani si încă cu nevastă, Reghe se face de râs în faţa României zi de zi. Credibilitatea acestui om este zero în fata jucătorilor şi în faţa țării.“ spunea Anamaria zilele trecute.

,,Toată viața Ana a închis ochii si l-a tras pe Reghe să ajungă şi el ceva căci dacă nu era ea, nu auzea nimeni de el! De când a dat de ceva bănisori prin Dubai, Reghecampf trăiește o viață destrăbălată plină de minciună si nenorociri”,spun prietenii familiei care nu îl mai salută! Astăzi, Anamaria a fost dezgustată de Reghecampf şi a declarat “ să-i fie rușine.”

,,Un om, un tată, un bărbat care nu merită respectul nimănui. Pentru noi el a murit de multă vreme. Am mai spus! Am încercat să-l trezim. V-am spus că este compromis definitiv. Acesta este doar începutul degradării lui. Urmăriți traseul si îmi veţi da dreptate. Mă rog să nu-l mai vadă băiatul meu, căci abia reușim să ascundem mizeria lui! Serios. Chiar m-am săturat de mizeria lui Reghecampf, chiar am muncit o viață întreagă şi eu, si copiii mei ca să asistăm şi să fim întrebați de niște… cum să-i numesc? Vă las pe Dvs! Noi preferăm să rămânem cu imaginea unui bărbat cu B mare, unui tată cu T mare, chiar dacă azi nu există așa ceva. Reghe este azi exemplul negativ pentru generațiile de fotbaliști tineri care nu au voie să se uite la el şi la ce a ajuns.

Ei trebuie sa se uite doar la omul Reghe care a jucat Champions League ŞI CARE ÎȘI DIVINIZA FAMILIA ŞI COPIII PE CARE AZI A UITAT CUM ARATĂ. CA SĂ AJUNGI CA BĂRBAT SĂ TE RÂDĂ O ŢARĂ ÎNTREAGA ŞI SA NU AI CUM SĂ MERGI LA RESTAURANT CĂ ÎȚI CUNOSC TOŢI FATA CARE ATÂRNA DE BRAȚUL TĂU RUPT… e jenant, pentru viață în general. Noi trăim în picioare. Nu vom putea sa trăim niciodată lângă bordură. De astăzi gata. Am închis forever subiectul “ gâsca păcălită de… să zicem drăguț vulpe”

EU M-AM NĂSCUT ŞI TAMAN ANAMARIA PRODAN. CEI CE NU AU AVUT ECHILIBRU SĂ SE MENȚINĂ UNDE I-AM DUS CU MARE GREUTATE, CAD UNDE LE ESTE LOCUL / în canal. Această lume nu ne aparține noua! Îi urez bafta în acest cumplit declin. Sper la bătrânețe să primească un pahar de apă. Sau sa se mai poata uita în ochii jucătorilor acestei ţari, a patronilor, a președinților etc! Sper ca toți acești oameni din fotbal sa le explice jucătorilor că antrenorul trebuie luat în seamă numai pe parte profesională. Niciodată pe parte de viață. Noi am mers mai departe cum a spus băiețelul meu superb Laurentiu Jr, considerând că tati s-a rătăcit şi încă nimeni nu îl găsește.

Pe final, rog paparazzi de la Cancan “ să nu-l mai surprindă pe Reghe cu bomba 🙂 cu ceas “, chiar așa peste tot, căci dacă se respectă ca şi o locație, nu are cum sa promoveze așa ceva niciodată. E vorba de respect făţă de noi ca oameni, ca familiști. Căci ceea ce promovăm, aia primim. Grotescul este suficient pentru Reghe, nu credeți ? Fiecare articol îl aruncă în derizoriu! Cred că înțelegeți dragi colegi, nu?’‘, a spus Anamaria Prodan, pentru Realitatea Sportivă, în exclusivitate.