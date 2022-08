Reghecampf, demoralizat după ce Rapid Viena l-a eliminat din Conference League: „Nu înțeleg ce s-a întâmplat!”

Neftci Baku, formația lui Laurențiu Reghecampf, a fost eliminată seara trecută din turul 3 Conference League de către Rapid Viena (2-3 la general). După 120 de minute de joc, trupa tehnicianului român a fost lăsată acasă.-

Reghecampf a comentat după meci prestația elevilor săi. Acesta nu își explică înfrângerea suferită.

„Când ratezi ocaziile noastre și primești gol așa ușor nu meriți să treci mai departe!”

„Nu am făcut ceea ce am pregătit înainte de meci și am ratat prea multe șanse. Din nou, am încasat două goluri foarte ușor. Nu înțeleg ce s-a întâmplat. Trebuie să ținem capul sus. Câștigăm împreună și pierdem împreună, așa e la fotbal. Când ratezi șanse așa mari, meriți să pierzi.

Ei nu au avut ocaziile noastre, de unu contra unu cu portarul, la 0-0, și din nou, la 1-0 pentru ei. Repet, golurile primite au fost luate foarte ușor. Nu ne-am plănuit prelungiri pentru partida cu Rapid Viena. Avem suficienți jucători, dar sunt tineri și nu au experiență pentru competiția asta.

De asta am încercat să țin titularii mai mult pe teren. A fost dificil pentru că am pierdut un jucător accidentat foarte rapid. Am încercat să le dau șansă jucătorior care trebuie să facă diferența. Nu am jucat prost, era normal că ei o să pună presiune.

La nivelul ăsta când ratezi ocaziile noastre și primești gol așa ușor nu meriți să treci mai departe. Nu e treaba mea să vorbesc despre arbitru. Avem oameni care se ocupă de asta, dar aș puncta că au fost multe faulturi ale lor la care nu a dat cartonașe. Nu am pierdut din cauza arbitrului”, a declarat Laurențiu Reghecampf, la conferința de presă de după partidă.

În schimb, fosta sa echipă, Universitatea Craiova, a câștigat aseară cu 3-0 în fața celor de la Zorya Lugansk (3-1 la general) și s-a calificat astfel în play-off-ul Conference League, unde vor da de Hapoel Beer Sheva, din Israel.