Reghecampf îl susține pe Dan Petrescu în disputa cu Neluțu Varga: „Oamenii uită foarte repede ce performanţe a făcut!”

Dan Petrescu va continua să antreneze CFR Cluj, însă apele nu sunt tocmai calme la campioana României. Patronul Neluțu Varga încă este sceptic în privința tehnicianului.

Laurențiu Reghecampf, antrenorul celor de la Neftci Baku, din Azerbaidjan, a vorbit despre situația de la CFR și îl susține în mod ferm pe Dan Petrescu.

„Oamenii uită foarte repede ce performanţe a făcut!”

„Este antrenorul cel mai de succes din campionatul românesc şi mi se pare că oamenii uită foarte repede ce performanţe a făcut. Nu este ușor sa câștigi un campionat. Sunt sigur ca echipa ar pierde un mare antrenor, însă în fotbalul românesc este posibil orice„, a declarat Laurențiu Reghecampf, pentru digisport.ro.

Reghecampf, înapoi la FCSB!?: „Am o relație foarte bună cu patronul echipei Gigi Becali!”

„N-am ce să comentez, eu mă bucur că am lăsat o imagine bună, oamenii au văzut că echipa joacă fotbal. Întotdeauna când ești dorit ai o satisfacție, cred eu că pentru asta muncim, fiecare în parte. N-am ce să spun, eu sunt sub contract, FCSB are pe bancă un antrenor care a dus echipa în grupele Conference League, lucru care nu s-a întâmplat de mult.

Ar trebui să îi acorde mai mult timp, sunt mulți jucători noi, nu e ușor să îi integrezi într-un timp scurt. Ca valoare și ca lot, eu cred că FCSB va avea un cuvânt greu de spus. Veți vedea când vor intra toți jucătorii că le va fi greu să piardă puncte.

Nu pot să spun că am mai vorbit, dar când avem posibilitatea vorbim și am o relație foarte bună cu patronul echipei Gigi Becali”, a declarat Laurențiu Reghecampf, potrivit celor de la Prosport.