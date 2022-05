Reghecampf, mesaj amenințător pentru CFR: „La Cluj jucătorii vor avea ambiţie foarte mare!”. Ce a spus tehnicianul Craiovei înaintea duelului din Gruia!

Universitatea Craiova vine după două înfrângeri usturătoare (0-1 contra FCSB și 0-1 contra Sepsi). Oltenii și-au luat astfel adio de la locul 2 dar și de la Cupa României, dar anunță că se vor răzbuna la Cluj, în partida de duminică cu CFR.

Laurențiu Reghecampf, tehnicianul Craiovei, a prefațat partida ce va avea loc în Gruia în cadrul unei conferințe de presă, unde a vorbit atât despre echipa sa cât și despre perioada dezamăgitoare prin care trec.

„Venim după două meciuri foarte dificile, pe care le-am pierdut, atmosfera nu este una foarte bună, dar la Cluj jucătorii vor avea ambiţie foarte mare, trebuie să arătăm bine, ne apărăm şansele şi încercăm să câştigăm punct sau puncte. Situaţia lotului este ca după un meci pierdut.

Am avut foarte puţin timp la dispoziţie să pregătim următorul joc, avem foarte mulţi jucători loviţi, toţi resimt efortul celor două meciuri foarte grele pentru noi, am avut parte de foarte mult stres mental, sper să-i refacem pe jucători până la jocul cu CFR, mai avem un antrenament, sper să am cât mai mulţi jucători la dispoziţie”, a declarat Laurenţiu Reghecampf la conferința de presă.