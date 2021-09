Reghecampf nu cedează după remiza cu Sepsi: „Nu suntem pe lista nimănui, dar o să fim o nucă tare”

CSU Craiova a făcut egal, scor 1-1, cu Sepsi, într-un meci în care a ratat și un penalty. Totuși, oltenii urcă pe locul 6, loc de play-off.

La finalul întâlnirii, Reghecampf s-a declarat mulțumit de jocul prestat, dar nu și de rezultatul înregistrat. Acesta a specificat lucrul ce îl deranjează și pe care trebuie să-l retușeze în viitor.

”Nu suntem pe listă nimănui, dar o să fim o nucă tare pentru toate echipele. Rezultatul nu ne bucură, asta e clar, dar jocul, da. Am avut foarte multe ocazii, dar, din păcate, n-am reușit să marcăm. Am avut ocazii foarte mari. Sunt supărat doar că, în anumite momente, trebuia să jucăm mai agresiv când vrem să câștigăm mingea, pentru că am prinde adversarul nepregătit.

Este un lucru la care vom lucra în continuare, să fie un click pentru jucătorii când vom pierde mingea. Nu sunt supărat că s-a ratat, se întâmplă. Noi lucrăm să aducem mingile pentru atacanți, pentru jucătorii care vin din spate, ultimul moment, execuția, se întâmplă.

Am avut multe ocazii, păcat că am primit acel gol, stăteam foarte bine. Nu comentez arbitrajul, eu vorbesc doar despre jocul echipei noastre, nu trebuia să se ajungă acolo (n.r. la faza golului marcat de Sepsi), trebuia să fim mai atenți. Screciu nu trebuia să sară, ci să facă pasul în spate”, a declarat Laurențiu Reghecampf, după meci.