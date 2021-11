Reghecampf nu și-a menajat deloc jucătorii după eșecul cu Farul: „Fotbalul se joacă pe goluri”

CSU Craiova a pierdut cu Farul Constanța, scor 0-1, într-un meci din etapa cu numărul 15 din Liga 1.

La finalul meciului, Reghecampf a fost extrem de supărat pe prestația elevilor săi. Dobrogenii au oprit seria de victorii consecutive a oltenilor, iar tehnicianul de 43 de ani a reacționat dur după ce a ratat șansa de a se apropia de liderul CFR Cluj.

”Un joc foarte slab. Nu am avut posesie. Am primit golul la o fază unde am făcut trei greșeli simultan. Schimbările pe care le-au făcut au adus un minus. Nu este normal, veneam după o perioadă bună. Fotbalul se joacă pe goluri. Aveai șansă să marchezi pe final. O să analizez.

Eu am pregătit jucătorii și i-am atenționat după fiecare etapă. Trebuie să fii concentrat, motivat. Ei au avut un pic mai multă ambiție decât noi. În fotbal se poate întâmpla orice. Aveam nevoie de cele trei puncte și sunt puțin dezamăgit. În general, în viață nu este nimic simplu. Va fi multă muncă și mult stres”, a declarat Reghecampf, la finalul meciului.