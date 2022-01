„Reghecampf nu vrea să mă mai folosească. N-o să mă mai vedeți!”. Game over pentru un fotbalist al Craiovei

Antrenorul în vârstă de 46 de ani a întocmit lista neagră a jucătorilor din Bănie și este dispus să renunțe la mai multe nume importante în această iarnă!

Unul dintre fotbaliștii căzuți în dizgrația lui Reghecampf este și Antoni Ivanov, care a jucat extrem de puțin pentru Craiova în ultimele sezoane. Bulgarul nu s-a aflat în lotul oltenilor pentru cantonamentul din Turcia, fiind singurul nevaccinat din efectivul „juveților”, și a fost anunțat de către oficialii clubului că nu mai are acces la antrenamentele primei echipe.

„Eu n-am vorbit nici cu Reghecampf, nici cu Rotaru. Doar Ovidiu Costeșin m-a sunat și mi-a zis că Reghecampf nu vrea să mă mai folosească și că să-mi caut echipă. Eu mai am încă un an și jumătate de contract. Nu mă gândesc să plec, doar fac ce trebuie să fac și aștept. Dacă vine un club, ok, dacă nu vine, asta e.

Da, sunt singurul nevaccinat. Nu am vorbit cu niciun club, doar fac antrenamente. Eu mă antrenez separat. Nu o să mă mai vedeți în echipă. Mi-au zis că nici nu trebuie să mai vin la antrenamente, că pot să mă antrenez singur sau cu echipa a doua”, a declarat Antoni Ivanov, conform Fanatik.