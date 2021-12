Reghecampf, veste importantă în ultimele zile din an! Mihai Rotaru face primul transfer la Craiova

CSU Craiova are parte de un nou sezon ratat în Liga 1 și este departe de îndeplinirea principalului obiectiv al stagiunii, câștigarea campionatului!

Laurențiu Reghecampf a fost adus ca o adevărată garanție a succesului în Bănie de către Mihai Rotaru, însă rezultatele oltenilor sunt cu mult sub așteptări în momentul de față. „Juveții” nu au mai câștigat de 7 meciuri în Liga 1 și au încheiat anul calendaristic pe poziția a 5-a, la 25 de puncte de liderul CFR Cluj.

În ciuda distanței uriașe față de primul loc, elevii lui Reghecampf au anunțat că vor spera până în ultima clipă și au de gând să arate o altă față după pauza de iarnă.Pentru asta, oltenii sunt gata să puncteze și la nivelul transferurilor, iar prima mutare făcută de patronul Rotaru a venit chiar înainte de finalul acestui an.

Potrivit informațiilor GSP.ro, CSU Craiova a decis să îi achite cauza lui Lyes Houri și să-l cumpere definitiv pe acesta de la MOL Fehervar. Mijlocașul în vârstă de 25 ani a venit în această vară în Bănie, sub formă de împrumut, iar evoluțiile sale pare că l-au convins pe Reghecampf să îl păstreze definitiv sub comanda sa.

Noi avem un jucător incredibil la loviturile libere, o să-l vedeți pe Lyes Houri. Am spus de când l-am văzut că e marele nostru câștig din perioada de transferuri, are caracter și este un sportiv complet. Am vrut să-l luăm înainte să plece în Ungaria, Gică Hagi mi-a zis întotdeauna: «băi Mihaie, trebuia să-l iei». A venit acum și suntem fericiți, chiar cred că e pe stilul nostru.

Se așteaptă multe de la el, de asta l-am adus. Facem eforturi, cu siguranță îl achiziționăm. Am plătit o sumă pe împrumut și avem opțiune din vară. Trebuie întotdeauna să ai astfel de jucători, precum Bawab, Mitriță, Băluță, pe acest stil”, spunea în urmă cu ceva timp Mihai Rotaru, pentru Pro X.