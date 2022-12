Regretul lui Mihai Ciobanu după eșecul cu FCSB: ”Ne-am dorit în fiecare moment să le dăm o replică puternică!”

Formaţia FCSB a învins, joi seară, în deplasare, cu scorul de 3-2, echipa FC Botoşani, într-un meci restant din etapa a şasea a Superligii.

Pentru FCSB a marcat Tamm ’21, Compagno ’30 şi Edjouma ’73. Pentru Botoşani a punctat Mailat, în minuutele 14 şi 66.

La finalul meciului, antrenorul de la FC Botoșani, Mihai Ciobanu, a oferit mai multe declarații.

”Am trăit la intensitate fiecare moment al jocului, am marcat, am primit două goluri, apoi am egalat și am avut situații bune. Am făcut un joc bun, poate prea deschis în anumite momente și cu o oarecare naivitate, care ne-a costat golul al treilea.

Ne-am dorit în fiecare moment să le dăm o replică puternică adversarilor, poate am fost prea deschiși în anumite momente.

După 2-2, trebuia să închidem puțin jocul, dar deja modificările erau pentru faza de atac, astfel că am venit mai greu în faza a doua.

Nu mai are rost să vorbim de trecut, cert e că anumite momente din joc ne dau speranță și ne dorim că meciurile următoare să fim mai închegați în relațiile de joc și să avem o atitudine pozitivă, ca în seara asta”, a spus Ciobanu.