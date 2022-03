Regulamentul de tenis a suferit modificări majore! Meciurile interminabile de Grand Slam devin amintire

Cele 4 turnee de Grand Slam au aceleași reguli, dar sunt diferențiate de anumite aspecte. Diferența constă în desfășurarea seturilor decisive. Mult timp a existat regula de a se juca până când unul dintre jucători are un avantaj de două game-uri, ceea ce a dus la meciuri memorabile, foarte lungi pentru jucători.

Cel mai cunoscut exemplu este jocul dintre John Isner și Nicolas Mahut din 2010, terminat cu victoria lui Isner după 70-68 în decisiv, la capătul a mai bine de 11 ore de joc, întinse pe 3 zile.

Începând cu acest an, acest tip de partide vor fi istorie, deoarece organizatorii celor 4 turnee majore au anunțat la unison introducerea unui tie-break până la 10 la scorul de 6-6 în setul decisiv.

,,Consiliile de Conducere de la Australian Open, Roland-Garros, Wimbledon și US Open anunță decizia comună de a juca un tie-break de 10 puncte la toate Grand Slam-urile, în momentul când scorul ajunge la 6-6 în setul decisiv.

În urma unei consultări ample cu conducerile WTA, ATP și ITF, decizia Consiliului de Organizare al turneelor de Grand Slam se bazează pe o dorință puternică de a crea o mai mare coerență în regulile jocului la Grand Slam-uri și, astfel, de a îmbunătăți experiența jucătorilorși fanilor deopotrivă”, se arată în comunicatul comun emis astăzi.

