Remarca lui Toni Petrea după succesul cu emoții din Trivale: „Sper ca FC Argeș să o ţină tot aşa și în continuare”

Antrenorul roș-albaștrilor s-a bucurat pentru al treilea succes consecutiv în Liga 1 al fotbaliștilor săi care și-au luat revanșa cu această ocazie pentru înfrângerea suferită în fața piteștenilor în finalul sezonului regular.

Toni Petrea speră că adversarii din această etapă să aibă aceeași prestație și în celelalte meciuri din acest play-off. Mai ales că următorul adversar al lui FC Argeș este chiar CFR Cluj, rivala FCSB-ului la titlu.

„Important e că am câştigat. Am avut şi un om în plus. Am avut şi penalty-ul acela. Mă bucur că am reuşit să marcăm, să câştigăm. Trei puncte după un meci frumos, cu de toate, faze de poartă, penalty-uri, cartonaş roşu. Sper să o ţină tot aşa cei de la FC Argeş și în continuare. Am ajuns în situaţia de a fi egalaţi de două ori, e păcat de efort, de munca depusă, să facem două goluri cadou.

Trebuie să fim mai atenţi în unele momente. A fost un meci aspru, s-a văzut o dorinţă din partea adversarilor. Se motivează în plus, trebuie să ne obişnuim. Chiar nu vreau să mă mai gândesc la acest lucru. De câte ori ne-am gândit, am făcut calcule, nu am reuşit să câştigăm noi meciurile. Am vorbit şi cu jucătorii să luăm meci cu meci. Vedem ce se va întâmpla în continuare”, a declarat tehnicianul formației din Berceni.

Căpitanul Tănase a acuzat și jocul dur al oamenilor lui Prepeliță, care au egalat de două ori pe parcursul meciului. Piteștenii au primit pentru prima oară 3 goluri în acest sezon într-un joc disputat pe teren propriu.

„Puteam să ne facem meciul mult mai ușor. Suntem fericiți că am reușit să ne îndeplinim obiectivul, cele 3 puncte. Nu mai contează ce s-a întâmplat în afara terenului. Important e că pe teren a luat decizia corectă domnul arbitru la acea eliminare. A lovit intenționat cu călcâiul, trebuia să fie eliminat mai devreme. Sunt fericit pentru victorie, probabil arbitrul trebuia să gestioneze altfel unele situații.

Îmi dădeau peste picioare. A fost o răutate pe care nu o înțeleg. Nu știu de unde și până unde. Eram dezamăgit când am ieșit, era 2-2. Aveam și om în plus, ar fi trebuit să avem mai multe ocazii de gol. Ne-am făcut calculele, am recuperat două puncte, mai trebuie să reducem încă două în 7 etape. Așa, vom juca cu titlul pe masă în ultima etapă cu CFR”, a adus în discuție Florin Tănase după ultimul fluier de la Pitești.