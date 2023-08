Remiză între Chindia și FC Buzău în epilogul etapei a 3-a din Liga 2! Primul meci pentru Vasile Miriuță ca antrenor al gazdelor

Chindia Târgoviște și FC Buzău au terminat la egalitate, 1-1, în ultimul meci al etapei a 3-a din Liga 2.

Chindia a remizat acasă cu FC Buzău, 1-1, la debutul lui Vasile Miriuță pe banca gazdelor

Cele mai multe ocazii în prima repriză au aparținut gazdelor, dar cea mai periculoasă a fost trecută în dreptul celor de la FC Buzău, șutul-centrare de pe dreapta al lui Pârvulescu lovind bara transversală.

Portarul oaspeților, Greab, a avut trei intervenții salvatoare și după pauză, dar până la urmă a fost învins în minutul 80, când Șerban a primit o minge la marginea careului mare și a șutat la vinclu, din cădere, deși era talonat de un adversar.

FC Buzău a egalat 5 minute mai târziu, prin Chică-Roșă, cu capul, după un corner executat de pe dreapta.

A fost primul meci al lui Vasile Miriuță ca antrenor al Chindiei Târgoviște. „Acum un an jumate, am zis că nu mă mai întorc în iarbă. Mi-am asumat când am luat această decizie, dar, în ultima vreme, când am revenit pe bancă la Baia Mare, mi-am dat seama că ce iubesc cel mai mult este să antrenez.

La o discuție cu familia, mai mult cu băiatul meu Marco, care mi-a zis ’Tati, du-te și fă ce iubești, ce îți place cel mai mult!’, atunci am revenit în iarbă.

În primul rând, m-a convins Andrei Cordoș, președintele, e un băiat tânăr, ambițios. Am văzut câteva jocuri ale Chindiei, am văzut câți suporteri minunați au. Am zis că în CV-ul meu nu scrie nicio promovare. Am venit aici să pun umărul să încercăm să promovăm anul acesta”, a spus antrenorul înaintea partidei.

În urma acestui rezultat, Chindia a urcat pe locul 12, cu 4p, în timp ce FC Buzău este pe 7, cu 5p.