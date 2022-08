Replică dură pentru Adam Nemec după ce a refuzat FCSB: „N-a fost niciodată la o echipă de top”

Mihai Stoica, managerul general al FCSB, l-a atacat dur pe adam Nemec, atacantul celor de la FC Voluntari, care a spus că nu vrea la FCSB din cauza patronului Gigi Becali.

„N-a fost niciodată la o echipă de top”, a spus Mihai Stoica despre Adam Nemec

Adam Nemec, care a jucat la Dinamo de două ori, iar acum este legitimat la FC Voluntari, a spus că nu vrea să joace la FCSB, din cauza patronului Gigi Becali.

„Interesantă cariera lui. El n-a jucat pe nicăieri. Nu s-a bătut niciodată pentru trofee. El, trecând pe la Kaiserslautern, l-am rugat pe Tommy Neubert să aibă o discuţie cu el, dar i-a spus că nu-l interesează şi că nu vrea să lucreze cu Gigi.

Sunt mai multe motive pentru care a spus asta. Probabil îi e frică să vină să joace la nivelul ăsta. Sunt şi unii care nu vor să intre în arena cu lei, gladiatori sunt puţini.

Ia să mă uit pe cariera lui. Un gol în 14 meciuri la Pafos, a mai jucat pe la Erzgebirge Aue. N-a fost niciodată la o echipă de top.

Bun jucător. Dacă avea viteză, era în Premier League. N-are cifre formidabile, dar n-a fost un jucător rău.

În al doilea lui descălecat la Dinamo, mi s-a părut că e cam ‘gata’, apoi a jucat bine la Voluntari”, a declarat managerul general al FCSB, Mihai Stoica, pentru Orange Sport.

De ce a refuzat Adam Nemec să joace la FCSB

Atacantul ceh legitimat la FC Voluntari a făcut cunoscut că a fost dorit în trecut la FCSB, dar nu ar accepta niciodată să colaboreze cu un patron ca Gigi Becali.

„Am vorbit cu Thomas Neubert, m-a întrebat după meciul cu Steaua (n.r. – FCSB) dacă sunt interesat să vin. I-am spus că am semnat deja cu Voluntari şi sunt fericit aici. Nu plec nicăieri!

Aici am tot ce vreau, este aproape de casă. Îmi este confortabil, fac 10 minute să ajung până aici, la baza de antrenament. Nu am avut dubii în a rămâne aici. Am mai avut oferte de la FCSB şi în trecut, dar cum am spus, patronul e cam ciudat.

Nu vreau să lucrez cu oameni ca el, care sunt în fiecare zi la ştiri! Prefer un club mic ca şi Voluntari”, a declarat Adam Nemec.

Adam Nemec a ajuns în România în 2016, când a semnat cu Dinamo, echipă pentru care a jucat două sezoane. A marcat 17 goluri în 57 de meciuri, iar în vara lui 2018 a plecat la echipa cipriotă Pafos.

În 2020 a revenit la Dinamo, dar a stat numai un sezon, înscriind de 4 ori în 30 de meciuri. a trecut la FC Voluntari, pentru care a marcat de 9 ori în 38 de meciuri. Două reușite au venit în acest sezon, în Etapa a 3-a cu UTA (3-0) și a 4-a cu Hermannstadt (1-2).