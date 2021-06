Replica lui Edi Iordănescu după anunțul șefilor CFR-ului: „E ultima oară când vorbesc despre asta”

Fostul tehnician din Gruia a luat poziție după ce conducătorii campioanei României au ținut să dezmintă informațiile conform cărora ar exista probleme financiare la clubul ardelean.

Informația fusese oferită de Marius Bilașco, care a r fi vrut să înlăture suspiciunile potrivit cărora plecarea antrenorului care a făcut-o din nou campioană pe CFR ar fi fost generată de o astfel de situație.

”E ultima oară când vreau să vorbesc despre perioada mea la CFR. Ce am avut de spus, am spus.Dacă au fost lucruri despre care nu am vorbit înseamnă că nu mi-am dorit să vorbesc mai mult, iar lumea trebuie să îmi respecte decizia. Acum CFR a plecaat pe un drum nou, cu un antrenor nou.

Iar eu nu voi mai vorbi public despre trecut.Atât pentru CFR cât și pentru mine contează doar viitorul. Cum am mai spus, eu nu am plecat de la CFR pentru bani sau din cauza banilor”, a ținut să transmită fostul antrenor al CFr-ului prin intermediul Pro Sport.

Nu este pentru prima oară când în spațiul public apar dezvăluri cu privire la restanțele pe care fotbalițștii le au de primit. zilele trecute, chiar Edi Iordănescu afirmă că și lui nu i-a fost plătită chiria apartamentului în care a locuit în Cluj.

„Sigur că sunt niște datorii, inclusiv pentru băieți. E important ca băieții să aibă prioritate.Eu știu că oamenii de la club sunt de cuvânt și vor rezolva toate problemele așa cum au făcut-o mereu.E adevărat însă că m-am îngrijit mereu de problemele jucătorilor cât am fost la Cluj. Am făcut asta până în ultima clipă. Sunt sigur că CFR are un viitor frumos și eu le țin pumnii. Am trăit momente unice la Cluj și nu o să auziți cuvinte negative de la mine”, a încheiat Edi Iordănescu.