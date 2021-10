Replica lui Edi Iordănescu pentru Vasile Miriuţă: ,,Când vrei să găsești ceva negativ cuiva, îi reproșezi și felul în care strănută”

Edi Iordănescu, tehnicianul FCSB-ului, a reacţionat după ultimele declaraţii date de Vasile Miriuţă, antrenorul celor de la Minaur Baia Mare.

Acesta s-a arătat nemulţumit după jocul cu Chindia şi a spus ce nu îi place la formaţia pregătită de Edi Iordănescu. Miriuţă a adus în discuţie şi meciurile cu Dinamo şi CFR.

Acum, Edi Iordănescu a venit cu replica. Acesta spune cpă nu trebuie să se justifice în faţa nimănui pentru deciziile pe care le ia la formaţia ,,roş-albastră”.

,,Nu pot și nu vreau să comentez așa ceva! Am spus că nu vreau să comentez tot ce apare în spațiul public. O să iau poziții atunci când consider că este în slujba sau sprijinul echipei mele. În plus, eu nu vorbesc despre colegii mei și despre munca lor. Nu îmi permit și nu cred că este fair-play. Îl respect pe Vasile și îi urez baftă.

Referitor la notițele mele, ele există la fiecare joc. La meciul cu Dinamo urma să facem schimbări și le-am arătat colaboratorilor mei ce modificări de jucători și de pozții în teren vom face. Am făcut asta pentru a avea timp să reconfigureze fazele fixe, ca să câștigăm timp. La Cluj, pe ploaie torențială, era mai greu să mă ”joc” cu hârtia și pixul, dar asta e. Nu cred că trebuie să mă justific în fața nimănui. Când vrei să găsești ceva negativ cuiva, îi reproșezi și felul în care strănută.”, a declarat Edi Iordănescu, pentru ProSport.