Replica lui Gică Popescu la acuzațiile lui Dan Șucu: ”Nu e corect”

Farul Constanța a învins Rapid București, scor de 2-1, în prima etapă din play-off-ul Superligii.

Louis Munteanu a înscris o dublă contra adversarilor, reușind să aducă victoria echipei sale.

Dan Șucu a declarat la sfârșitul partidei că giuleștenii sunt interesați de serviciile atacantului Farului în viitorul sezon.

Gică Popescu, președintele Farului, a reacționat rapid și a subliniat că Șucu a dat dovadă de lipsă de fair-play prin aceste afirmații.

”Singurul lucru care m-a deranjat şi l-am văzut pe domnul Şucu venind la TV şi explicând că am înţeles greşit. N-am înţeles greşit, nu consider normal ca în timpul play-off-ului, când eu mai am de jucat un meci cu Rapid, să apară din partea Rapidului un interes pentru anul viitor.

Nu e corect, e lipsă de fair-play, trebuie să ne respectăm, să lăsăm să se termine acest sezon şi după fiecare să aibă politica de transfer pe care o consideră potrivită pentru sezonul următor.

Acum ar trebui să fie toate cluburile, nu arăt cu degetul, ar trebui să ne respectăm, să respectăm competiţia şi să nu vorbim despre trasferurile pentru anul viitor, pentru că ele pot fi intereptate în mai multe feluri. Să ducem la bun sfârşit acest play-off, să câştige echipa mai bună, mai valoroasă, mai norocoasă şi din luna mai, după 19 mai să ne ocupăm de sezonul următor”, a declarat Gică Popesu, pentru Orange Sport.