Rețeta succesului la FC Botoșani? Flavius Stoican a dezvăluit tot: „Sper să ne menținem așa!”

Flavius Stoican a bifat 3 victorii în tot atâtea meciuri de la startul anului 2023. FC Botoșani pare că a depășit forma slaba de la sfârșitul anului trecut și este aproape de play-off.

Tehnicianul echipei a vorbit despre rețeta care a propulsat Botoșani înapoi în lupta pentru locurile de sus. Iată ce a spus Stoican.

„Sper să ne menținem așa!”

„Aici găsesc continuitate. Sper să ne menținem așa. Aici există liniștea de care are nevoie orice antrenor. Prima interacțiune cu jucătorii a fost înaintea meciului cu CFR și i-am văzut debusolați. Pe unii îi cunoșteam foarte bine ca adversari.

Am discutat individual cu ei și le-am cerut să joace fotbal. Au simtit încredere din partea mea. Apoi a venit cantonamentul și aici am avut șansa să stau 10 zile și să discut cu ei. Am văzut o deschidere din partea lor, ceea ce nu am văzut de foarte multe ori.

(n.r. dacă se gândește la play-off) Da, acolo mă gandesc. Dar până acolo mă gândesc să facem un meci mare cu UTA, care a pierdut nemeritat cu Chindia, în ultima etapă”, a spus Flavius Stoican, pentru Digi Sport.