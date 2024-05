Rețeta succesului la FC Botoșani: mici, cartofi prăjiți, bere și eclere

FC Botoșani s-a impus și în returul barajului pentru SuperLigă, 1-0 în fața celor de la CS Mioveni, ca în prima manșă, și s-a salvat de la retrogradare.

Bogdan Andone le-a oferit jucătorilor de la FC Botoșanmi mici, cartofi prăjiți, bere și eclere

La finalul meciului de la Mioveni, antrenorul oaspeților, Bogdan Andone, a spus cum și-a motivat jucăptorii de-a lungul sezonului. el a recunoscut că au fost câteva momente de cumpănă, iar în două dintre situații le-a oferit jucătorilor eclere, respectiv, două tăvi cu mici și cartofi prăjiți plus bere.

„Vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu că ne-a dat putere de muncă, ne-a dat credință. Le mulțumesc jucătorilor pentru modul în care s-au antrenat și au jucat. Era greu de crezut (n.r.- că Botoșaniul se poate salva), dar merită felicitați băieții. Sunt mândru de munca lor și sunt foarte fericit pentru ei, nu pentru club, nu pentru mine.

Credeam (n.r.- în salvare), ăsta a fost și motivul pentru care am venit aici. În prima zi când am venit aici, l-am sunat pe Miron, i-am zis că mă duc la Botoșani, să vină să facem echipă împreună, apoi al doilea a fost Filip. Jucători cu caracter. Eu am crezut tot timpul 100%.

Secretul e simplu. La prima discuție avută cu echipa, le-am spus foarte simplu și clar că munca e secretul. Munca, disciplina, să dăm totul la fiecare antrenament, la fiecare meci.

Da, avem atmosferă bună, când avem refacere putem sta la o bere împreună, facem mese împreună o dată la săptămână sau la două săptămâni, dar la antrenamente și meciuri trebuie să dăm 100%. Acolo nu există rabat de la efort sau de la indicațiile tactice.

Mici? Nu am vrut să dezvolt acest subiect, a fost un moment, poate o inspirație de moment. Veneam după meciul de la Sibiu, în care am fost egalați la ultima fază, și la două zile urma să jucăm cu Dinamo. Atmosfera era sumbră, călătoriserăm toată noaptea, băieții erau terminați.

A fost prima și singura dată când nu am mers eu la antrenament, am stat cu cei care au început jocul la Sibiu și erau la refacere. Atunci mi-a străfulgerat, a trebuit să găsesc o cale.

În momentul ăla am fugit la o cofetărie, am luat o tavă cu 80 de eclere și le-am dat la fiecare. A doua zi, la antrenamentul de refacere, le-am luat 150 de mici, două tăvi de cartofi prăjiți și câte-o bere. Asta a fost pe moment, o surpriză, nu știa niciunul. S-a destins atmosfera, iar cu Dinamo am făcut un meci foarte bun”, a spus Andone.