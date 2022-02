Tom Brady, legenda fotbalului american, a anunțat că abandonează sportul care l-a făcut faimos, iar decizia sa a produs rumoare în rândul fanilor de peste Ocean.

Însă nu doar ei au reacționat ci și Paige Spiranac, fosta jucătoare de golf cunoscută în toată lumea pentru aparițiile ei care pun pe jar imaginația bărbaților. Aceasta nu este deloc impresionată de cariera quarterbackului lui Tampa Bay Buccaneers, care și-a anunțat retragerea din activitatea de performanță la 44 de ani. Americanul este căsătorit cu celebrul model brazilian, Gisele Bundchen, iar relația lor a fost intens mediatizată de tabloidele din toată lumea.

„Tom Brady s-a retras și oamenii discută dacă el este cel mai bun jucător din toate timpurile. El nu este cel mai bun nici măcar în propria casă, să fim realiști! Gisele, soția lui, hotărăşte tot. Disprețuiesc această discuție, chiar o urăsc, pentru că sunt atât de multe legende care au făcut istorie în sporturile lor, cum ar fi: Conor McGregor, Muhammad Ali, Tiger Woods, Michael Phelps. Dar când vine vorba de cel mai bun din toate timpurile, nu există altul mai mare decât Michael Jordan”, a fost reacția lui Page Spiranac pentru Points Bet care a chestionat-o cu privire la acest subiect.

Brady deține recordul pentru cele mai multe victorii în carieră în SuperBowl. Are 7 la număr, 6 cucerite în tricoul lui New Engladn Patriots, iar unul cu Tampa Bay. El a precizat că de acum va avea mai mult timp pentru afacerile din domeniul fitnessului și al echipamentului sportiv în care este deja implicat, dar și că se va putea bucura de maimulte clipe petrecute alături de familia sa. El a fost declarat sportivul anului 2021 de celebra revistă Sports Illustrated. Paige Spiranac a fost timp de un an jucătoare profesionistă de golf, între decembrie 2015 și decembrie 2016, ulterior devenind model și influencer.