Revedere emoţionantă pentru Simona Halep la Melbourne: ,,Nu am cuvinte să-i mulţumesc pentru ce a făcut pentru mine”

În primul tur de la Australian Open, Simona Halep se va duela cu o sportivă venită din calificări. Dacă va trece şi de aceasta, jucătoarea de tenis din România s-ar putea duela în turul doi cu compatrioata Gabriela Ruse.

Înainte de debutul de la Melbourne, Simona Halep a avut parte de o vizită surprinzătoare. Darren Cahill i-a fost alături sportivei, care nu a ratat să marcheze momentul cu o poză şi un mesaj.

,,Această persoană m-a învățat cum să fiu cea care sunt astăzi. Am atins cele mai mari puncte din tenis datorită lui și nu am cuvinte să-i mulțumesc pentru tot ce a făcut pentru mine și cu mine! Cei mai buni cinci ani, mă bucur să te văd astăzi, D!”, a scris Simona Halep, pe Twitter.

This person has taught me how to be the person I am today. I have touched the highest points in tennis because of him and I have no words to thank him for everything he has done for me and with me! The best five years, so good to see you today D!@darren_cahill pic.twitter.com/yOJnVXMKuj

— Simona Halep (@Simona_Halep) January 3, 2022