Revenirea lui Duşan Uhrin la Dinamo, pusă sub semnul întrebării: ,,Nu mai înţeleg nimic”

Duşan Uhrin a fost cerut de fanii lui Dinamo înapoi la echipă, după ce trupa antrenată de Flavius Stoican a fost umilită în campionat de FC Botoşani, scor 0-4.

Ar fi pentru a treia oară când Uhrin ar antrena formaţia din Ştefan cel Mare, după ce a mai făcut-o în sezonul 2019/2020 şi 2020/2021.

Gabi Balint, fost mare internaţional, nu înţelege această revenire a antrenorilor la echipe pe care le-au mai pregătit în trecut. Acesta spune că el nu ar putea să facă un astfel de lucru ca tehnician.

,,Eu nu mai înțeleg nimic. Acum mă pun și eu în locul antrenorilor, Nicolo Napoli, Dușan Uhrin.. Să vii de nu știu câte ori la aceeași echipă.. eu nu aș mai putea.. A jucat bine acum U Craiova 1948. E antrenor italian Napoli, știe să îi așeze. E a opta oară acolo.. Dușan mai are până acolo, mai poate să vină”, a declarat Gabi Balint, pentru Digisport.

Ce spune conducerea lui Dinamo despre revenirea lui Duşan Uhrin în Ştefan cel Mare + cum se îndepărtează investitorii de club

Dinamo a fost umilită în etapa a 24-a a Ligii 1, în deplasarea de la Botoşani, scor 0-4, iar asta nu le-a picat deloc bine suporterilor dinamovişti, care îl vor înapoi în Ştefan cel Mare pe Duşan Uhrin.

Răzvan Zăvăleanu, administratorul judiciar al clubului Dinamo, a reacţionat după cele apărute în spaţiul public astăzi. Acesta spune că nu ştie nimic de revenirea lui Duşan Uhrin, iar scandalurile din jurul echipei nu fac decât să îndepărteze posibilii investitori.

,,Nu am citit presa, nu știu despre aceste discuții legate de Dusan Uhrin, așa că nu vreau să comentez. În plus, este vorba de o chestiune sportivă și, ca atare, așa cum am obișnuit, nu-mi pot da cu părerea. Am discutat cu domnul Butragueno și o să căutăm o variantă, convenabilă pentru ambele părți, pentru a juca acest meci.

Sunt dezamăgit pentru că, de fiecare dată când deschid anumite contacte cu posibili investitori, apar tot felul de discuții , iar din păcate, aceste scandaluri nu fac bine. Am văzut reacția domnului Sterpu, l-a făcut mincinos pe Iuliu Mureșan, însă, când a vorbit cu dânsul, i-a spus de un amical cu Mostoles (n.r. echipa din liga a V-a spaniolă formată din fani dinamoviști).

După, la cîteva zile, cred că au fost vreo patru zile, a pomenit de Real Madrid Castilla. Am avut o corespondență cu domnul Butragueno, a făcut-o și Florin Răducioiu și a rămas să încercăm să găsim posibilitatea, convenabilă pentru ambele cluburi, pentru a disputa acest meci.

Un astfel de meci este o onoare pentru oricice club, însă lucrurile trebuie făcute așa cum trebuie, nu prin tot felul de persoane neavizate”, a declarat Răzvan Zăvăleanu, pentru Playsport.

Duşan Uhrin nu exclude revenirea la Dinamo: ,,Sunt în relaţii foarte bune cu suporterii”

Duşan Uhrin (54 de ani), antrenorul care a salvat-o pe Dinamo sezonul trecut de la retrogradare, nu exclude posibilitatea unei reveniri în Ştefan cel Mare.

După ce Flavius Stoican a debutat cu trei înfrângeri în 2022, liderii DDB iau în calcul readucerea cehului la echipă. Acesta spune că are o relaţie bună cu suporterii lui Dinamo, însî nu vrea să vorbească mai multe, atâta timp cât Flavius Stoican încă este la echipă.

,,Nu exclud varianta de a reveni la Dinamo, dar trebuie să analizam lucrurile bine. Sunt în relații foarte bune cu suporterii, înseamnă mult pentru mine. Nu putem vorbi despre mine acum pentru că echipa are antrenor, iar eu sunt un simplu suporter al lui Dinamo. Echipa se poate salva! Am încredere în jucători”, a declarat Duşan Uhrin, pentru ProSport.

Salariul pe care s-ar putea întoarce Duşan Uhrin la Dinamo

Potrivit informațiilor Pro Sport, tehnicianul ceh a fost deja abordat de o parte din membrii DDB, iar Uhrin jr. ar fi dispus să se întoarcă pentru un salariu de 7.000 de euro lunar, 400 de euro pe lună pentru chirie și posibilitatea să își formeze staff-ul. La ultima sa experiență în Ștefan cel Mare, antrenorul ceruse o remunerație în valoare de 2.000 de euro și chiar a renunțat la o parte din bani, asta doar pentru a ajuta clubul.

Dușan Uhrin Jr. a decis să revină la Dinamo pentru a doua oară, în luna aprilie a anului trecut, asta după ce a mai condus echipa în perioada august 2019 – martie 2020. Cehul a izbutit să îi salveze de la retrogradare pe „alb-roșii”, însă problemele de ordin financiar l-au făcut pe acesta să se gândească serios dacă va mai continua și din sezonul acesta pe banca tehnică.