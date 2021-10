Mircea Rednic a venit la Dinamo ca antrenor pentru a cincea oară în carieră. La negocieri a participat şi Nicolae Badea, fost acţionar la clubul din Ştefan cel Mare în perioada de glorie.

Ionuţ Lupescu, fost mare internaţional, este încântat de revenira lui Mircea Rednic pe banca ,,câinilor”. Mai mult, acesta este mulţumit şi de implicarea lui Nicolae Badea, ,,din umbră”, în Ştefanc cel Mare. Acesta este de părere că omul de afaceri nu a plecat niciodată de lângă club.

,,Eu mă bucur foarte mult că Mircea Rednic s-a întors la Dinamo și că Nicolae Badea conduce acum din spate, din umbră, din lateral, de peste tot. Sunt și oameni care vor băga, ca de obicei, foarte mulți buni. Așa că din punct de vedere al suporterilor, sunt foarte fericit și nu cred că noi, fanii, trebuie să mai finanțăm așa mult.

Eu nu cred că a plecat niciodată, deci nu cred că întrebarea dacă Nicolae Badea se mai întoarce la Dinamo e corectă. Nu am mai discutat de ceva timp cu dânsul. Nu știu ce șanse are Dinamo în acest sezon și asta e problema celor de acolo. Acum este o conducere și are timp să facă o echipă, să joace și să obțină rezultate cât mai bune.”, a declarat Ionuţ Lupescu, pentru Fanatik.