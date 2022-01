Revoltă la Cupa Africii, cu privire la testele COVID-19, cu o zi înainte de debut: „Este scandalos! Nu putem accepta această decizie!”

Cu o zi înainte de debut, reprezentanții acestei echipe naționale contestă testele împotriva COVID-19, după ce mai mulți jucători au ieșit pozitiv și au devenit indisponibili. Mai mult, chiar și selecționerul Kamou Malo va absenta.

Într-o conferință de presă, antrenorul secund Firmin Sanou și fotbalistul Bernard Traore nu acceptă decizia testelor și cer retestarea. În caz contrar, amenință că vor trece la măsuri serioase.

Tears when the #stallionarmy win 2 nil. #burkinafaso https://t.co/XSeZOeWPF6

”Avem patru sau cinci cazuri printre oamenii de primă echipă, dar nu vom da nume. Luăm totul în calcul, dar avem încredere în fotbaliștii care îi vor înlocui.

O echipă medicală și-a făcut apariția vineri dimineață în fața hotelului nostru. Am încercat să aflăm cine i-a trimis, dar fără succes. Confederația Africană de Fotbal ne-a transmis clar că nu au fost trimiși de ea. Am refuzat să efectuăm testarea!

La câteva ore distanță, au venit alți medici. De data asta, aparent, la cererea CAF. Așa au apărut aceste rezultate pozitive”, a declarat antrenorul secund Firmin Sanou, într-o conferință de presă.

Burkina Faso 🇧🇫 say a ‘fake medical team’ was sent to conduct Covid tests. 4 players tested positive for COVID-19, on #AFCON2021 eve ahead of opener against Cameroon.

Bertrand Traoré: "It's a scandal. we need to investigate this."

[Source @African_Insider] pic.twitter.com/pHa8vV94nE

— #AFCON2021 (@EricNjiiru) January 8, 2022