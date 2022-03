Revoluție la CFR Cluj. Planul anunțat de Cristi Balaj: „Vom aduce jucători pe care să îi creștem”

CFR Cluj a remizat, sâmbătă seară, în deplasare, scor 0-0, cu Farul Constanţa, într-un meci din etapa a doua a play-off-ului Ligii 1.

Președintele CFR-ului, Cristi Balaj, s-a arătat mulțumit de jocul formației ardelene. Oficialul spune că noua strategie de management presupune întinerirea lotului, iar jucătorii crescuți vor fi vânduți la alte echipe.

”Am fi fost mai fericiți dacă am fi câștigat. Suntem mulțumiți de joc. Am creat presiune. Am fost prezenți în suprafața de pedeapsă adversă. Au avut și ei ocazii, dar au apărut în urma greșelilor noastre, o neînțelegere între Boateng și Yuri. Sunt mulțumit de joc. Am jucat mult mai bine decât anul trecut când am câștigat nemeritat.

Dacă azi am fi înscris, nu am fi fost surprinși. E un rezultat pe care nu multe echipe îl vor obține la Constanța. Îi felicit pe Hagi, pe Popescu, dar nu pot să nu îl felicit și pe Dan Petrescu pentru că a pregătit partida foarte bine.

Înțelegeți acum de ce am afirmat că se joacă în continuare campionatul. Câștigătoarea campionatului e încă necunoscută. Nu întâmplător i-a fost frică lui Dan Petrescu de acest meci. Nu vreau să comentez meciul celor de la FCSB împotriva celor de la Farul pentru că aș intra într-o zonă pe care o evit.

Nu a făcut schimbări ca să nu piardă. Apoi a fost mulțumit. Faptul că așa a gândit, l-a interesat să nu piardă și a fost mulțumit de modul în care cei din linia ofensivă s-au mișcat în fața porții. Am avut ocazii prin Deac, prin Debeljuh. Au fost câteva situații pe care trebuia să ne concentrăm mai mult și să le finalizăm diferit.

Am întâlnit o echipă excelentă. Greu vor lua ceilalți puncte, chiar și FCSB. Conform lotului, FCSB ar trebui să câștige. Avem prima șansă, depinde de noi. Suntem în continuare preocupați, nu îngrijorați. Ne pregătim, suntem serioși, respectăm adversarul.

Am început acest management. Există tineri pe care ne vom baza și pe care vom încerca să îi creștem, dar se va face în raport cu creșterea performanței. Vom încerca să aducem jucători titulari, niciodată rezerve.

E păcat că echipele românești nu au reușit să beneficieze de intrarea directă în grupele competițiilor europene. Motivul este faptul că nu a existat și o preocupare de a ne califica, de a acumula puncte.

Nu avem cum sa anulăm contractele pe care le-am găsit. Încercăm să nu mai facem greșelile care s-au făcut în trecut. Vom combina. Vom aduce jucători de calitate pe care să îi folosim și să îi vindem mai departe, dar și jucători pe care să îi creștem, să îi împrumutăm și să îi aducem la echipă, așa cum a fost și Petrila. Motivul pentru care Petrila nu a intrat este că Dan Petrescu a fost mulțumit de jucătorii care s-au aflat în teren.

Florin Ștefan a mai jucat. E pe o poziție pe care joacă și Camora, component al lotului național. Petrila a jucat și, când a intrat, a făcut diferența și am câștigat. Jucătorii care sunt titulari și cei care intră pe parcurs, doar antrenorul îi decide. Florin Ștefan a avut șansa lui și a jucat. Nu m-am dus la Dan Petrescu să îl întreb de ce nu l-a băgat și jocurile următoare. Nu îmi permit să fac așa ceva”, a declarat Cristi Balaj la Digi Sport.