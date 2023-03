Rică Răducanu, emoționat până la lacrimi după ce Rapid s-a calificat în sferturile Champions League la handbal: „Am plâns!”

Echipa de handbal feminin a celor de la Rapid s-a calificat în weekend în sferturile Champions League.

Rică Răducanu, fostul mare portar la fotbal al giuleștenilor, a vorbit despre starea pe care a trăit-o după performanța fetelor. Iată ce a spus.

„Am plâns!”

„Nu am putut să mă trezesc, că m-am îmbătat aseară. Vrăjeală, că eu nu beau. Am plâns. Nu am fost la meci.

Mi-a zis nevastă-mea ‘Nu ai unde să te duci, nu ai unde să stai pe acolo, tu cu picioarele’. Am stat acasă. La final eram sigur (n.r. de calificarea Rapidului). Îmi aduc aminte că și eu am trecut prin astea.

Sănătate tuturor! Rapidul nu ne-a făcut de râs. Eu îmi făcusem supărări, dar acum felicitari la toată lumea de la club. Portarii, au vrut să dea gol, dar n-au dat. A fost frumos, m-a luat plânsul. M-a întrebat nevastă-mea. ‘Nu știi cum e stilul meu, când e, mă ia (n.r. plânsul).

Îți spun precis că nici nu mă așteptam, de aceea nici nu m-am dus la meci. Viteză de reacție (n.r. despre calitatea portarilor de la handbal), eu am jucat și puțin handbal”, a spus Rică Răducanu, pentru Digi Sport.