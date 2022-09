Rică Răducanu, în pericol! Fostul mare portar are probleme: „Mi-e tare frică!” – Ce se întâmplă cu legenda Rapidului!

Rică Răducanu, fostul mare portar al Rapidului, se confruntă din nou cu probleme cu sănătatea. Se pare că acesta este nevoit să fie supus unei noi operații.

Mai exact, tratamentele utilizate până acum au fost în zadat, fostul portar fiind nevoit să ajungă la bisturiu în cele din urmă.

„Mi-e tare frică de operație!”

„Tot cu picioarele am probleme, cu genunchii, doctorul mi-a zis clar ce am și că fără proteze la ambii genunchi nu are ce să-mi facă. Nu vreau să mă operez căci trebuie, mai apoi, timp de șase luni, să învăț să merg din nou. S-au dus dracu cartilagiile, trebuie proteze, dar mi-e tare frică de operație”, a declarat Rică Răducanu, pentru Ego.ro.