România e aproape să îl piardă pe David Popovici: „Sunt într-un punct de cotitură”. Americanii l-au ofertat deja

După ce a fost primit ca un erou în țară chiar dacă nu a câștigat nicio medalie la Jocurile Olimpice de la Tokyo, David Popovici a ajuns într-un moment în care trebuie să ia o hotărâre importantă legată de viitorul său.

Mezinul delegației României la Tokyo a fost premiat și de ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, pentru rezultatele obținute în ultima perioadă, care l-au adus în atenția întregii lumi. La nici 17 ani, pe care îi va împlini în această toamnă, David este curtat de americani care vor să îl aducă peste ocean pe elevul Colegiului Național „George Coșbuc”.

„Sunt într-un fel de cotitură, trebuie să decid dacă rămân în România/Europa sau SUA să continui studiile. Voi decide după vacanţă, cu atâţia oameni geniali în jurul meu, sigur va fi bine. Mi-ar plăcea ca pentru generaţiile următoare să fie combinat sportul cu şcoala. Dacă aş putea, aş clona liceul Coşbuc, aş adăuga o bază sportivă şi totul ar fi perfect”, a spus David Popovici la întâlnirea cu ministrul Educației și Cercetării.

Dacă pe unii, pandemia i-a încurcat, pentru David Popovici a însemnat biletulde participare la competiția din Japonia după ce și-a îndeplinit baremul abia în 2021.

„Începutul pandemiei m-a ajutat din perspectiva sportului, am avut un an în plus de pregătire. Sper ca încet-încet să revenim la viaţa de dinainte, care era mai animată. E frumos să fiu recunoscut, dacă mă vedeţi pe stradă, salutaţi-mă. Părinţii mei sunt nişte părinţi cum ar trebui să fie toţi, au crescut doi copii cu bun simţ, pe mine şi pe fratele meu”, a mai spus Popovici.