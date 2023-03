România luptă pentru medaliile de bronz în REC 2023: „E important să nu mai oferim cadouri adversarilor”

Naționala de rugby a României a fost învinsă de Georgia cu scorul de 7-31 (0-17), la Tbilisi, în semifinalele Rugby Europe Championship 2023.

„E important să nu mai oferim cadouri adversarilor”, a spus selecționerul Eugen Apjok

În urma acestui rezultat, Georgia va juca în finală cu Portugalia, iat România va întâlni Spania în finala mică. Ambele meciuri au loc la Badajoz, pe 19 martie. Finala mică are loc de la ora 18:15, iar cea mare de la 21:00.

Antrenorul echipei României, Eugen Apjok, a declarat că e important ca „stejarii” să nu mai ofere cadouri adversarilor pe viitor. El s-a arătat mulţumit însă de atitudinea jucătorilor săi în comparaţie cu partida precedentă cu Portugalia.

„Într-adevăr, am făcut o partidă mai bună cu Georgia decât cu Portugalia. Am văzut o altă atitudine, dar, din păcate, nu am reuşit să câştigăm. Am făcut din nou greşeli, iar adversarii au reuşit două încercări pe posesia noastră.

Sunt lucruri la care trebuie să ne gândim, la care trebuie să lucrăm pentru a le remedia pentru viitor. E important să nu mai oferim cadouri echipelor adverse.

Ţin să felicit echipa Georgiei pentru victorie. Dar şi pe jucătorii noştri pentru atitudinea avută. De la acest punct cred că se poate construi ceva pozitiv”, a spus Apjok.

Tehnicianul a subliniat că jucătorii trebuie să îmbunătăţească anumite aspecte ale jocului înaintea partidei cu Spania din finala mică a competiţiei.

„Ne dorim să facem selecţia şi apoi să avem o săptămână foarte bună de pregătire. Trebuie să menţinem ce am făcut pozitiv cu Georgia şi să îmbunătăţim anumite lucruri în perspectiva meciului cu Spania”, a mai afirmat Eugen Apjok.