Ronaldo Deaconu are uşa închisă la FCSB! Gigi Becali: ,,Cum să vorbesc de el?”

Ronaldo Deaconu, mijlocaşul celor de la Gaz Metan Mediaş, are un început de sezon fabulos în Liga 1. Acesta s-a făcut evidenţiat la meciul cu Dinamo, când a marcat două goluri pentru formaţia sa.

După evoluţia din meciul cu Dinamo, Gigi Becali, patronul lui FCSB, declara la Realitatea Sportivă că ,,Dacă e român și ortodox, să-l luăm”.

Acum, patronul lui FCSB, declară că nu îl va transfera pe Ronaldo Deaconu la FCSB. Acesta a menţionat că nu se uită la meciuri şi nu vrea să vorbească despre mijlocaş.

,,A fost o discuție atunci, la TV. Am făcut o glumă, am zis că dacă îl cheamă Andrei și are nume de sfânt, îl luăm. Dar nu îl cunosc, eu nu mă uit la meciuri. Cum să vorbesc de el?”, a declarat Gigi Becali pentru GSP.