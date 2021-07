Ronaldo şi-a decis viitorul! Cu cine va semna portughezul

Cristiano Ronaldo are şanse mari să devină golgeterul EURO 2020 chiar dacă Portugalia a fost eliminată în optimi. Golgeterul absolut al competiţiei mai are contract cu Juventus până în vara lui 2022.

Presa din Italia a scris în ultima perioadă despre probabila despărţire dintre Ronaldo şi Juventus. S-a vorbit inclusiv despre preţul de 30 de milioane de euro stabilit de oficialii lui Juventus pentru transferul lui Ronaldo.

Ultimele informaţii arată însă o răsturnare totală de situaţie. Jorge Mendes, agentul lui Ronaldo, a ajuns la Torino pentru a negocia cu oficialii Bătrânei Doamne o prelungire până în 2023 a contractului lui Ronaldo. Portughezul are un salariu de 30 de milioane de euro pe sezon şi nu vrea să îşi reducă pretenţiile pentru ultima perioadă. De partea lui Ronaldo stă randamentul excepţional pe care l-a avut şi în stagiunea trecută. Ronaldo a cucerit titlul de golgeter în Serie A, cu 29 de reuşite.

Cu cele cinci goluri marcate la EURO, Cristiano Ronaldo a egalat recordul de goluri internaţionale deţinut de iranianul Ali Daei (109 goluri).

Golgeter la EURO 2020?

Ronaldo are şanse mari să încheie turneul final cu titlul de golgeter. Are cinci goluri, şi este egalat doar de cehul Patrik Schick. Cum portughezul are în cont şi o pasă decisivă, UEFA a transmis deja că el este primul în clasament.

Dintre jucătorii rămaşi în competiţie, pe Ronaldo îl pot egala englezii Sterling şi Kane sau danezul Dolberg (toţi cu câte 3 goluri).

Benzema, Lukaku şi suedezul Forsberg au înscris câte patru goluri, însă cu toţii au fost eliminaţi din competiţie.