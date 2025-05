Rotaru a vorbit după gestul lui Rădoi: ”Am coborât la vestiare!”

Rădoi a plecat de la interviu la finalul meciului cu Rapid.

Craiova a pierdut cu 1-2, iar Mihai Rotaru a recunoscut că a discutat cu antrenorul după meci.

”Cu lacrimi în ochi, pentru că, într-adevăr, toți aveam lacrimi în ochi la meciul acela. De tristețe, de deznădejde, de supărare. Cred că mai erau câteva zeci de mii de suporteri de-ai noștri care aveau lacrimi în ochi la sfârșitul acestui meci. Pentru că s-a dărâmat o speranță, aceea de a fi campioni. Și atunci toți aveam lacrimi în ochi, nu doar Mirel.

Dar a fost o tensiune mare și, într-adevăr, a durut. Fiecare ne-am manifestat cum am crezut de cuviință sau cum am fost stimulați. Lucrurile s-au liniștit între timp și ne așezăm, pentru că avem un meci foarte important…

Da, lucrurile au trecut, dar v-a impresionat, v-a mirat? Pentru că, domnule Rotaru, nu vezi un antrenor, mai ales unul ca Mirel Rădoi, să plângă la un interviu…

Repet, avea lacrimi în ochi. Când spuneți ‘plângând’, eu mă gândesc la bocitoare, ceea ce nu e cazul, da? Mi-a spus că și-a dorit extrem de mult, nu a luat în calcul egalul sau înfrângere. De fapt în nici un meci nu le-a luat în calcul. Și atunci e spiritul lui de campion, pe care trebuie să-l dea nu doar jucătorilor, ci și publicului. Să înțeleagă că avem nevoie de ei. Din păcate, meciul acesta l-am pierdut cu aproape 20.000 de suporteri în tribună, ceea ce este cu atât mai dureros. Lumea începuse să știe din nou unde este stadionul.

Acum, Mirel este o garanție că ceea ce se va întâmpla de acum încolo este pentru suporteri. Și asta cred că va crea o unitate la nivel de ceea ce înseamnă suporteri, jucători, antrenori, echipă, Universitatea Craiova și familia noastră”, a declarat Mihai Rotaru la Fanatik.

„Am stat cu Mirel în vestiar. Am coborât la vestiare, după meci, ca să îl îmbărbătez, îi zic ‘Ok, construcția noastră nu poate să fie condiționată de un meci. Se poate întâmpla, că a fost, că nu a fost atitudine, că s-au întâmplat sau nu lucrurile pe care le-ai pregătit’. Ce am vrut eu de la acea întâlnire a fost să îi transmit un mesaj de susținere și de unitate la nivelul grupului. După care, la 12 noaptea, au venit și jucătorii… din proprie inițiativă. Și a mai fost o discuție, până la două, între jucători și Mirel. Am participat și eu, dar nu activ, a fost discuția lor, de unitate. ‘Suntem o familie!’. Acesta a fost mesajul de la jucători, de la antrenori. ‘Trecem mai departe!’. Cred că dacă jucam cu orice echipă din lume la 4-5 dimineața, în ziua aia, cred că îi urcam pe garduri. Acela era sentimentul pe care îl simțeai venind dintre această familie care e Universitatea Craiova.

Noi eram uniți, dar în acea noapte a fost ceva mai mult. (n.r. – se poate prelungi acea stare până la finalul sezonului?) N-are cum să treacă. A fost un șoc, o dezamăgire, urmată de un șoc, creat de Mirel. Ceea ce s-a întâmplat s-ar putea să fie momentul zero pe un nou drum al Universității Craiova. N-am spus-o eu, au spus-o jucătorii și staff-ul, iar eu doar am preluat-o”, a mărturisit patronul Universității Craiova.