Ruben Amorim a explicat de ce toți antrenorii de după Sir Alex Ferguson au eșuat la Manchester United

Noul antrenor al lui Manchester United, Ruben Amorim, a oferit chiar o explicație pentru eșecurile managerilor precedenți, care nu au reușit să repete nici măcar o fracțiune din succesele lui Sir Alex Ferguson.

În opinia lui Amorim, aceștia au trăit în umbra legendarului scoțian, în loc să se asigure că echipa joacă cu spiritul cunoscut din vremea lui Sir Alex.

Amorim consideră că predecesorii săi s-au concentrat prea mult pe încercarea de a imita stilul lui Ferguson, în loc să se adapteze la cerințele fotbalului modern, păstrând în același timp valorile și mentalitatea care au făcut clubul atât de de succes în trecut.

„Amorim le-a spus că managerii de top nu au reușit să repete succesele lui Sir Alex pentru că au trăit în umbra lui, în loc să facă echipa să joace cu spiritul său. Jucătorii au fost foarte impresionați încă dinainte de primul antrenament. După sesiune, au rămas uimiți de energia, abordarea și încrederea lui. Cu siguranță există o senzație că Ruben ar fi «noul Mourinho» în modul în care vorbește și în încrederea sa în sine.

Dar stilul este al său propriu. Jucătorii cred că îi va înțelege filozofia. Unii îl numesc Mourinho 2.0. Le-a spus celor pe care i-a văzut până acum că talentul pe care îl are echipa este incredibil, dar fotbaliștii trebuie să înceapă să joace ca o echipă”, a dezvăluit pentru The Sun o sursă apropiată clubului de pe Old Trafford.