Ruben Amorim, anunț incredibil pentru fanii lui Manchester United după victoria nebună cu Lyon: „Vor trebui să joace copiii”

Manchester United s-a calificat în semifinalele Europa League după un succes incredibil, 5-4, contra lui Olympique Lyon în returul sferturilor de finală.

Antrenorul Ruben Amorim a anunțat că va folosi mai mulți jucători tineri în Premier League pentru a proteja echipa în vederea duelurilor din Europa.

Manchester United, cu copiii pe teren în meciurile de campionat. Ruben Amorim: „Fanii trebuie să înțeleagă”

Manchester United și Olympique Lyon au remizat în meciul tur din Franța, scor 2-2, iar returul de pe Old Trafford a avut o desfășurare incredibilă.

Englezii au condus cu 2-0 la pauză, după reușitele semnate de Manuel Ugarte și Diogo Dalot, însă oaspeții au revenit în partea secundă, prin Corentin Tolisso și Nicolas Tagliafico.

În minutul 89, Tolisso a primit al doilea galben, iar Manchester United a intrat în prelungiri cu un om în plus. Chiar și așa, Lyon a trecut în avantaj după reușita lui Rayan Cherki, iar Alexandre Lacazette a transformat un penalty și tabela arăta 2-4.

Finalul de meci a fost unul de poveste însă pentru „diavoli”, care au întors rezultatul cu trei goluri marcate în decurs de opt minute, de Bruno Fernandes, Kobbie Mainoo și Harry Maguire.

United o va întâlni în semifinale pe Athletic Bilbao, iar antrenorul Ruben Amorim a anunțat că echipa se va concentra pe Europa League în acest final de sezon.

„Va trebui să fim foarte concentrați pe Europa League, iar în Premier League ne vom asuma riscuri, vor trebui să joace copiii. Fanii trebuie să înțeleagă acest lucru”, a declarat portughezul la microfonul .

„Diavolii” au strâns doar 38 de puncte în primele 32 de etape din Premier League și echipa ocupă în acest moment locul 14, așadar câștigarea trofeului în Europa League este singura modalitate pentru ca United să evolueze într-o cupă europeană în următorul sezon.

„L-am trimis pe Maguire în atac pentru că e singurul jucător care poate marca un gol cu capul”

Tehnicianul portughez a vorbit și despre partida contra lui Lyon, care a avut o desfășurare absolut incredibilă. „La golurile înscrise de Kobbie și Harry Maguire, sunetul de pe stadion a fost cel mai frumos pe care l-am auzit în viața mea.

Vrei să păstrezi asta. Oamenii vor să păstreze multe lucruri, precum tricouri, dar eu vreau să păstrez doar acel sunet, este cel mai frumos din lume.

Am urmărit documentarul despre generația 1999 (n.r. victorioasă în Champions League după două goluri marcate în ultimele minute ale finalei contra lui Bayern) pentru a avea inspirație în aceste momente. Echipa era obosită, s-a simțit asta în timpul meciului, iar la 4-2, cu om în plus, am crezut că s-a terminat.

Dar aici, meciul nu e niciodată pierdut, orice e posibil. După penalty-ul lui Bruno, am simțit că jocul se poate schimba. L-am trimis pe Harry Maguire în atac pentru că e singurul care poate marca un gol cu capul”, a afirmat Ruben Amorim.