S-a găsit „nouar” tricolor! Gică Hagi: „Poate fi un atacant și pentru echipa națională”

Farul Constanța a reușit o victorie de proporții în fața codașei Academica Clinceni, scor 5-0, iar Gică Hagi a reacționat la capătul întâlnirii.

Formația de la malul mării a urcat pe locul 4, cu 15 puncte, iar ”Regele” a analizat prestația din această partidă și a lăudat campania de achiziții pe care echipa sa a făcut-o. Printre jucătorii aduși se află și noul golgheter al Ligii 1, Jefte Betancor, autor a trei goluri.

Gică Hagi a vorbit și despre ”pariul” său, Enes Sali, care a devenit cel mai tânăr marcator din istoria Ligii 1, record pe care l-a doborât după 44 de ani.

”Cred eu că am reuşit un meci bun, am marcat goluri, victorie acasă. Se cunoaşte că acasă jucăm mult mai bine decât în deplasare.

Sunt mulţumit de lot cum arată la mijloc şi în spate. Am semnat bine. Mai trebuie să apară şi ceilalţi jucători care nu au un randament foarte bun.

Acesta e clubul nostru, trebuie să producem şi nu vom abandona această filosofie. Enes, trebuie să avem grijă de el. E doar un copil”, a declarat Hagi, după meci.

De asemenea, Gică Hagi a vorbit și despre Adrian Petre, care a înscris și el un gol.

”Când l-am cunoscut, toată lumea spune că are probleme mentale, că nu mai credea în el. Eu am zis că nu-i adevărat, am zis că are nevoie de pregătire fizică, iar când va fi bine fizic, va fi un golgheter. El caută bine poarta, are execuții. Cu fiecare săptămână ce trece, îi dăm minute mai multe.

Un jucător care a marcat 20 şi ceva de goluri în Liga 2 nu poate să se piardă. Eu zic că e un vârf care poate marca goluri, un nouar pur.

El avea probleme fizice, nu de altă natură. Poate fi un atacant și pentru națională, trebuie să căutăm toți, nu doar eu. Avem nevoie de atacant, nu putem sta doar în Denis sau Keșeru. Trebuie să găsim și tineri, dar trebuie și răbdare”, a declarat managerul de la Farul.