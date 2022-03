S-a stabilit tabloul fazei finale a Ligii Campionilor! Două confruntări șoc în sferturi

Astăzi, la sediul UEFA a avut loc tragerea la sorți a sferturilor de finală ale competiției, dar a fost făcută și împerechearea pentru semifinalele care vor decide echipele ce își vor disputa trofeul în finala de pe Stade de France.

Operațiunea nu a mai întâmpinat problemele care au existat la precedentul eveniment de acest gen, atunci când tragerea la sorți a fost repetată în urma unor erori procedurale. Cele trei echipe engleze calificate între primele 8 au evitat o confruntare directă urmând a avea adversare din Peninsula Iberică. Chelsea și Real Madrid vor reedita dubla confruntare din semifinalele ediției trecute atunci când londonezii s-au impus la general cu 3-1 și apoi au triumfat și în finala conatra celor de la Manchester City. „Cetățenii” o vor avea în față pe Atletico Madrid care care în optimi a eliminat-o din competiție pe marea rivală din oraș a campioanei Angliei. Surpriza Villarreal a dat peste Bayern în sferturile de finală, submarinul galben urmând a juca primul meci in sferturi pe teren propriu. Aceeași postură o va avea și Benfica împotriva „cormoranilor” lui Jurgen Klopp, câștigători ai trofeului în 2019.

Iată cum arată tabloul sferturilor programate în dublă manșă pe 5 și 6 aprilie (turul) și pe 12 și 13 aprilie(returul).

Chelsea – Real Madrid

Manchester City – Atletico Madrid

Villarreal – Bayern Munchen

Benfica – Liverpool

