S-au încins spiritele în Bănie: ,,E o lipsă de respect ca membrii familiei Mititelu să jignească în acest fel”

Din Bănie sunt două echipe în Liga 1 acum, după ce FC U Craiova 1948 a reuşit promovarea în vară. Formaţia patronată de Adrian Mititelu are foame de performanţă şi vrea să depăşească rivala din oraş, pe CS U Craiova.

Ultima declaraţie a lui Adrian Mititelu Jr., spunând despre cei de la CS U Craiova că ,,nu pot ajunge niște pisicuțe, lei” l-a făcut pe Marcel Popescu, oficialul echipei patronate de Mihai Rotaru, să reacţioneze.

Acesta consideră că trebuie să existe un respect între cele două formaţii din Craiova. Marcel Popescu spune că nu trebuie să se apeleze la jigniri.

,,Numărul de bilete vândute se va putea contabiliza exact la ora meciului, ceea ce știu este că noi in meciurile cu FCSB-ul am avut sold out. Ce va fi, treaba lor. Însă maniera în care a fost tratată galeria Craiovei, au fost numiți „sămânțari”. Totul trebuie să plece de la un respect bilateral, atât timp cât nu ne-am permis niciodată să facem jigniri celor care sunt alături de echipa familiei Mititelu, consider că este o lipsă de respect ca membri familiei Mititelu să îi jignească în acest fel.

Și în Europa există rivalități, dar nu sunt la nivel de jigniri, că pot cei care vin la stadion să-și arunce cuvinte grele, dar conducătorii nu au voie să instige, trebuie să fie un exemplu pentru locuitorii orașului.”, a declarat Marcel Popescu, pentru Pro X.