S-au stabilit finalistele de la Ningbo! Ons Jabeur este aproape de al cincilea titlu al carierei

Jucătoarea tunisiană de tenis Ons Jabeur (7 WTA, cs 1) și rusoaica Diana Shnaider (85 WTA) sunt în finală la Ningbo. Va fi primul meci direct.

Ons Jabeur a câștigat un singur titlu în acest an, pierzând finala de la Wimbledon

Competiția din China a ajuns în fața ultimului meci, în care se întâlnesc principala favorită și o sportivă care nu a fost desemnată cap de serie.

Jabeur a avut nevoie de trei seturi şi aproape două ore pentru a se impune în semifinala cu argentinianca Nadia Podoroska (87 WTA). sportiva din Africa a câștigat cu 6-3, 1-6, 6-2, după ce a câștigat 4 game-uri la rând, în setul decisiv.

Pentru Ons Jabeur este doar a treia finală jucată în acest an. Ea s-a impus la Charleston, după 7-6 (6), 6-4 în ultimul act cu elvețianca Belinda Bencic, dar a pierdut la Wimbledon, 4-6, 4-6 cu cehoaica Marketa Vondrousova.

Are în palmares alte trei titluri WTA (la Birmingham în 2021 și la Madrid și Berlin în 2022), plus alte 8 finale jucate, inclusiv cele de la Wimbledon și US Open, anul trecut

Diana Shnaider și-a început cariera în urmă cu 4 ani și este la prima finală WTA

În cealaltă semifinală, Shnaider a trecut de cehoaica Linda Fruhvirtova (117 WTA), cu 6-4, 6-1, în 96 de minute.

Pentru Shnaider va fi cea dintâi finală WTA a carierei de 4 ani. În 2021 a câștigat primul turneu al carierei, o competiție ITF jucată la Antalya. Anul trecut a fost unul consistent, cu alte patru trofee câștigate și o finală pierdută.

Abia în acest an a început să joace în circuitul WTA, ajungând în turul 2 la Australian Open și Roland Garros și în semifinale la Hamburg. Calificarea în ultimul act la Ningbo o trimite pe locul 63 WTA, iar câștigarea finalei pe 54. Pe 2 aprilie va împlini 20 de ani.