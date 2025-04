Gigi Becali, mesaj pentru Șumudică: ”l-am bătut pe antrenorul nr. 1 al României!”

Rapid a pierdut, duminică, pe teren propriu, scor 1-2, în fața celor de la FCSB.

Meciul a contat pentru etapa a 6-a a play-off-ului.

FCSB are 42 de puncte și se îndreaptă către un nou titlu de campioană.

Rapid este ultima în play-off, cu 28 de puncte, iar șansele de a prinde un loc de play-off sunt destul de mici.

După meci, Gigi Becali a oferit mai multe declarații.

Patronul FCSB i-a transmis un mesaj antrenorului Marius Șumudică.

”Dacă l-am bătut pe antrenorul nr. 1 al României, înseamnă că eu sunt antrenorul numărul Super. Eu pot să spun acum că suntem deja puţin campioni. Numai dacă nu vrea Dumnezeu. Indiferent de rezultatul CFR-ului.

Ar fi bun un egal acolo, dar nu au ce să mai facă cei de la CFR. CFR şi Craiova joacă între ele, Rapid are cu Craiova, e greu să câştigi şi cu Rapid. Dinamo nu va avea cu noi patru jucători de bază, e greu fără atâţia jucători.

Ca prestaţie, când ai 2-0 la pauză, ce să vrei mai mult. Eu le-am transmis că nu vreau mai mult de două goluri. Le-am spus la pauză că nu vreau golul trei, vreau doar să câştigăm meciul. Faceţi spectacol la mijlocul campionatului, nu acum.

Suntem idioţi? Le-am zis tuturor din staff să le transmită jucătorilor că nu mai vreau al treilea gol. A făcut prostia aia Tănase şi am luat al treilea gol, dar ce am vrut, asta am obţinut.

Nu mă interesează pe mine de Şumudică, eu l-am bătut, nu mai e numărul 1. L-am bătut şi acum e numărul 2”, a declarat Gigi Becali, potrivit Prima Sport.