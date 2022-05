„Să plecăm de pe gheață? Nu ai cum să faci asta”. Explicația căpitanului naționalei de hochei după ce a fost pus la zid alături de coechipierii săi

Daniel Trancă este la 28 de ani căpitanul reprezentativei României de hochei pe gheață, care tocmai a retrogradat în al treilea eșalon valoric al hocheiului mondial.

Sportivul este legitimat la clubul din Gheorgheni și nu s-a sfiit să își spună părerea despre momentul de la finalul partidei cu Ungaria, în care majoritatea componenților selecționatei noastre au mers să îi salute pe cei care i-au susținut pe parcursul competiției. Suporterii prezenți au cântat imnul Ținutului Secuiesc alături de unii dintre jucătorii naționalei, iar situația a generat un val de reacții în spațiul public.

„Cine a apucat s-a dus la vestiare înainte să înceapă să se cânte imnul secuiesc. Sunt mulți jucători din Miercurea Ciuc, din Gheorgheni. Au fost și mulți suporteri de acolo care au venit și au cântat la fiecare meci imnul acesta. Dacă au început să cânte imnul, ce să facem? Să plecăm de pe gheață? Nu ai cum să faci asta. Am stat, cum am stat și la imnul Sloveniei, al Lituaniei. Nu contează unde am stat eu. Am rămas pe gheață, dar nu am cântat.

Cine a cântat? Nu știu de unde a apărut chestia asta, că jucătorii echipei naționale au cântat imnul secuiesc. S-au aliniat și atâta tot. Când se cânta un alt imn, toți se ridică și scot căștile. Ce importanță are dacă se cântă imnul secuiesc? Asta se cântă la secui, ăsta e imnul lor. Ce să fac, să plec de pe gheață și când vin în Miercurea Ciuc să îmi bată obrazul? Așa se face, în general, se cântă acest imn. Dar mulți nu știu lucrurile astea”, a declarat Damiel Trancă pentru Gsp.

Acesta spune că multe dintre comentariile apărute după acest caz sunt exagerate și nu țin cont de realitatea din hocheiul românesc.

„Echipa națională e alcătuită din mai mulți secui. Fiecare a ales că vină la naționala României A stat și un rus în spatele meu și a ascultat și el imnul secuilor. Și ce dacă ești îmbrăcat în culorile României? Dacă ești în alte haine, nu te ridici la un imn?! Dacă reprezint România, nu dau jos casca la imnul Sloveniei, de exemplu? Și imnul secuiesc este un imn național.

Secuii asta spun, că ăsta e imnul lor, atâta tot. Dumneata zici că nu e, ei zic că da. Eu sunt de părere că oamenii caută în locuri nepotrivite care a fost problema la acest Campionat Mondial. Eu zic că nu asta a fost problema că noi am luat bătaie. Trebuie să vă gândiți cum e văzut acest sport de jucători, de suporteri și cum e văzut de dumneavoastră”, a mai precizat căpitanul reprezentativei tricolore.