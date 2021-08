Săgeți către foștii antrenori de la FCSB: ”Stăteam la antrenamente. N-am lucrat ce trebuia”

FCSB a remizat pe Arena Națională, scor 1-1, cu Sepsi, în epilogul etapei cu numărul șase din Liga 1. Meciul a marcat debutul lui Edi Iordănescu pe banca ”roș-albaștrilor”.

La finalul meciului, Valentin Crețu a făcut o radiografie a situație din acest moment de la vicecampioana en-titre și a scos în evidență diferențele de la antrenamente din Edi Iordănescu și antrenorii precedenți, acuzându-i pe aceștia, în special Dinu Todoran, și a transmis că noul tehnician are mult de muncă la FCSB.

”Nu este rezultatul pe care îl așteptam, din păcate în a doua repriză am căzut și nu am putut să dăm și al doilea gol. Sunt multe de discutat, trebuie să o luăm pas cu pas, nu e ușor din primul meci să ai traseele de joc pe care ni le dorim. Va fi mult de muncă și fiecare trebuie să arate pe teren, să dăm mult mai mult și să fim mai concentrați și eu zic că o să fie bine.

E foarte bine că a venit Edi, îl cunosc, am lucrat și la Mediaș. Fiecare jucător trebuie să se schimbe pe el, să nu se mai uite la ceilalți, să avem spirit de echipă, unul care ne-a lipsit. Edi, cum îl cunosc, te schimbă ca om, ca fotbalist, schimbă mentalitatea, antrenamente fără pauză, până acum mai mult stăteam la antrenamente și lucrul ăsta se vede. Nu-mi place să vorbesc.

Nu era o problemă fizică, dar cu mingea n-am lucrat ce trebuia. Am discutat cu antrenorul, dar…sunt multe de rezolvat. Nu pot spune că nu am fost o echipă, știu că am avut amicale cu probleme și cu echipe din Liga 2, trebuia să ne punem niște semne de întrebare, inclusiv la cel cu Buzăul, și acolo am avut probleme și trebuia să ne dea de gândit.

De asta se vede și în rezultatele noastre, în jocul nostru. Sperăm să o reglăm. Eu am încredere în Edi, ne-a și transmis multe lucruri bune și veți vedea o altă față a noastră”, a declarat Vali Crețu, la finalul meciului.