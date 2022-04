Șahtior Donețk a disputat primul meci din turneul „Fotbal pentru pace” – Imagini tulburătoare de la meci

Clubul ucrainean Şahtior Doneţk a început turneul de meciuri amicale „Fotbal pentru pace”, în urma căruia fondurile obţinute vor fi donate ţării afectate de invazia rusă. Prima partidă a avut loc, sâmbătă, la Pireu, cu Olympiacos, în faţa a 5.000 de spectatori, între care s-au aflat şi câteva sute de ucraineni, dar şi ministrul grec de Externe, Nikos Dendias.

Încasările vor fi donate organizaţiilor care ajută victimele războiului.

At the charity match against Olympiacos,Shakhtar players will wear shirts featuring the names of 10 hero cities that fiercely resisted Russia’s invasion of Ukraine.

Pe scaunele unui sector al Stadionului Georgios Karaiskakis au fost aşezate 176 de jucării, reprezentând numărul copiilor ucraineni ucişi în război.

🙏💔 In memory of the 176 children who were killed in Ukraine as a result of the war unleashed by Russia.

🏟 176 toys were placed in a special section at the Georgios Karaiskakis Stadium during the #Shakhtar v Olympiacos charity match.#StandWithUkraine #Україна #Ukraine pic.twitter.com/I2tSwBdkXL

— FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) April 9, 2022