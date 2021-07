Salt uriaș în carieră pentru Cristian Chivu. Ce echipă va antrena fostul internațional român

Cristian Chivu (40 de ani) este noul antrenor al echipei Primavera a clubului Inter Milano, a anunțat gruparea milaneză, pe site-ul oficial.

“Cel care a făcut parte din echipa care a câștigat tripla istorică din 2010 va antrena echipa U19 după o campanie excelentă cu cei de la Under-18, care s-a încheiat, din păcate, cu un eșec în semifinale contra echipei Genoa, care a devenit campioană.

Un fundaș tare ca stânca și cu o tehnică impecabilă, Chivu a lucrat la mai multe niveluri ale Academiei nerazzurilor. A început cu juniorii U14 în 2018, s-a mutat la U17 sezonul următor, ca apoi să joace semifinale pentru titlu cu U18 în sezonul 2020/21.

Din partea tuturor celor de la Inter, îi urăm mult succes lui Cristian în această nouă etapă din cariera sa!”, se arată pe site-ul inter.it.

Chivu a jucat la Inter între 2007 şi 2014, iar în 2018 a început să pregătească echipa Under 14. Ulterior a trecut la echipa Under 17, iar apoi la echipa Under 18. În sezonul 2020/2021 a ajuns până în semifinalele campionatului naţional.

