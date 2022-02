Sancțiunile dictate de Comisia de Disiplină a FRF, în urma incidentelor de la derby-ul Rapid – Dinamo

Comisia de Disiplină a Federaţiei Române de Fotbal a decis, luni, ca Rapid să joace două partide cu porţile închise, ca urmare a incidentelor provocate de fanii proprii la meciul cu Dinamo din etapa a 28-a a Ligii I.

Comisia de Disciplină a sancţionat, luni, clubul Rapid cu disputarea a două partide cu porţile închise pe teren propriu şi o penalitate sportivă de 60.000 de lei.

„În baza art. 82.1 şi 3.a şi c, raportat la art. 83.2.d din RD, se sancţionează clubul FC Rapid 1923 cu măsura programării a două jocuri fără spectatori pe teren propriu şi penalitate sportivă de 60.000 lei”, se menţionează în soluţia comisiei publicată pe site-ul oficial al LPF.

Meciul Rapid Dinamo, scor 1-1, de pe Arena Naţională, a fost întrerupt, sâmbătă, de două ori din cauza suporterilor. Rapid nu va putea fi susţinută de suporterii proprii la meciul cu Academica Clinceni, programat la Mioveni, în etapa a 30-a a sezonului regulat, şi în prima partidă de pe teren propriu din play-out-ul Ligii I.

De asemenea, clubul Dinamo a fost sancţionat cu o penalitate sportivă de 22.500 lei pentru incidentele provocate de fanii săi la același meci.

Tot luni, Comisia de Disciplină a FRF a sancţionat clubul CS Mioveni cu penalitate sportivă de 10.000 de lei pentru nerespectarea protocolului medical în contextul pandemiei prin depăşirea limitei acceptate de spectatori la meciul cu FCSB, scor 1-1, în etapa a 27-a a Ligii I.

„FC Rapid 1923 vs. Dinamo 1948 SA – Incidente – În baza art. 82.2 şi 3.a şi c, raportat la art. 83.2.d din RD, se sancţionează clubul Dinamo 1948 SA cu penalitate sportivă de 22.500 lei. În baza art. 82.1 şi 3.a şi c, raportat la art. 83.2.d din RD, se sancţionează clubul FC Rapid 1923 cu măsura programării a două jocuri fără spectatori pe teren propriu şi penalitate sportivă de 60.000 lei”, se arată în decizia anunţată pe site-ul LPF.