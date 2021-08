Săndoi, despre momentul în care galeria lui FC U l-a contestat: „Doare, m-am sacrificat pentru Craiova”

Antrenorul Chindiei a motivat la finalul partidei din Bănie, gestul pe care l-a făcut atunci când gelaria formașiei patronate de Adrian Mititelu a strigat împotriva lui.

Fostul fundaș de fier i-a aplaudat pe suporterii gazdelor, însă a dezmințit că ar fi făcut-o ironic.

„I-am aplaudat pentru ce fac atunci când își susțin echipa, nu contează cine este pe banca adversă. Doare puțin ca să revenim la realitate. E normal să doară când te sacrifici pentru un club. Nu mi-a plăcut să intru în această polemică, care va mai exista. Țin cu Chindia sunt obligat să fac tot ce depinde de mine să avem cele mai bune rezultate. Dar le țin pumnii și celor de la CSU și celor de la FCU.

Pentru mine este un sentiment special când joc la Craiova. Înainte de Revoluție am refuzat contracte enorme în București ca să rămân la Craiova. Apoi unul de la Lyon, așa visam atunci, să joc la un singur club. Din păcate nu a fost să fie așa, mă încearcă un sentiment deosebit când ajung aici. Dar trebuie să îmi fac meseria unde sunt. Mi-aș fi dorit victoria, vreau să le urez multă baftă adversarilor”, a declarat tehnicianul de 56 de ani după ultimul fluier al disputei de la Craiova.

După ce a luat gol în fiecare dintre primele trei meicuri ale acestui campionat, Chindia a înschis poarta cu Dinamo și FC U Craiova.

„Dulca este un jucător important pentru noi care ne-a lipsit pentru că a fost plecat la Oimpiadă, el a venit cu o zi înainte de meciul cu CFR și mi-aș fi dorit să joace și acolo, dar era obosit. Am recâștigat în agresivitate la mijlocul terenului și gestionăm bine marea majoritate a momentelor jocului.

A fost un plus pentru FC U Craiova în prima repriză, noi am avut ocaziile de gol mai mari în repriza a doua. Și noi avem mulți jucători noi în echipă până când intră în mecanism nu se poate face asta peste noapte astăzi a fost ok, mai ales în partea secundă când ne-am apropiat periculos de poarta adversă”, a sintetizat Săndoi.

