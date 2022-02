Șansă pentru Gigi Becali! Bilel Omrani a cerut un salariu uriaș pentru a rămâne la Cluj. Oficialii CFR-ului au refuzat pe loc

Bilel Omrani (28 de ani) se află în ultimele șase luni de contract cu campioana României, iar atacantul francez cere un salariu fabulos pentru a continua în Gruia!

CFR Cluj este foarte aproape să își piardă unul dintre jucătorii-cheie din ultimele sezoane. După ce s-a scris că CS U Craiova s-ar fi interesat de serviciile lui Bilel Omrani, acum, fotbalistul a intrat și în atenția lui Gigi Becali, care este dispus să obțină semnătura acestuia încă din această iarnă.

Afaceristul din Pipera are o șansă în plus, mai ales după ce clujenii au refuzat salariul cerut de jucător pentru a semna prelungirea. Potrivit informațiilor GSP.ro, Omrani ar fi solicitat 480.000 de euro anual, devenind astfel cel mai bine plătit fotbalist din Liga 1. Francezul poate fi însă ademenit de Gigi Becali la FCSB, mai ales că patronul roș-albaștrilor este gata să îi ofere acestuia 500.000 de euro în momentul semnării angajamentului.

Gigi Becali îl vrea cu orice preț pe Omrani

„Bălgrădean a semnat cu CFR și a apărat două meciuri la noi și el era jucătorul lor și eu nu știam. Deci ei au semnat în secret. Eu nu țin secret și vă spun acum că mâine fac ofertă pentru Omrani. M-am gândit că merită să dau 400-500.000 la semnătură. E ca și cum ar fi prețul lui. Crezi că semnează? Dacă acum am ajuns la 6 puncte, îl iau. Păi la vară îl iau, dar am mai mare curaj acum. Păi dacă semez acum cu el, ei nu-l mai bagă, cum nici eu nu l-am mai băgat pe Bălgrădean. Eu sunt corect. Eu vreau să vadă ei cum e. Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Cum iau ei jucători de pe la alte echipe, de pe la Botoșani, ei îl iau pe Braun, eu îl iau pe Omrani.

Îl doresc de vreo 4 ani. El semnase atunci când îl voiam. Atunci am greșit, că Mureșan a spus că trebuia să dau ceva clauză de 250.000. Și impresarul lui din Franța a spus că îi iau gratis în vară. Eu voiam să dau banii. Dar după ce aveam convenția cu el, el m-a trădat. Mâine îi fac ofertă. Dacă semnează, nu mai spun că a semnat. Ca să fim chit. Eu îi dau 500.000 și contract mai mare decât are la ei. E cel mai bun atacant. Are 26 de ani, de ce să nu fei de vândut? Dacă avea 30 de ani, nu îl luam. Un milion iau la orice oră pe el. 29 de ani. Pot să iau un milion”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport.

Bilel Omrani a evoluat în 196 de meciuri pentru CFR Cluj, reușind să marcheze 47 de goluri și să ofere 37 de pase de gol. De asemenea, alături de formația din Gruia, francezul a cucerit patru titluri de campion al României, dar și două Supercupe.

1.600.000 de euro este cota de piață a fotbalistului în vârstă de 28 de ani. În cariera sa, Omrani a mai evoluat pentru Olympique Marseille și Arles – Avignon.