Șansele ca Lionel Messi să rămână la PSG din vară sunt tot mai mici: „Da, suntem interesați să-l aducem”

Lionel Messi își încheie contractul cu PSG în vară, iar clubul american Inter Miami a recunoscut interesul pentru argentinian.

„Da, suntem interesați să-l aducem pe Messi”, recunoaște antrenorul lui Inter Miami, Phil Neville

Starul sud-american Lionel Messi mai are contract cu echipa franceză PSG până în vară. Tatrăl lui, Jorge Messi, care reprezintă interesele fiului său, a refuzat o primă propunere de prelungire a înțelegerii cu PSG.

Barcelona l-ar vrea înapoi, dar pe fir a intrat și clubul american Inter Miami, aflat în proprietatea fostului mare fotbalist englez David Beckham. Informații a dat antrenorul Phil Neville, coleg cu Beckham la Manchester United între 1994 și 2003.

„Nu am de gând să neg și să spun că speculațiile cu privire la interesul nostru pentru Lionel Messi și Sergio Busquets sunt false. Vrem să aducem în acest club cei mai buni jucători din lume, iar Messi și Busquets sunt unii dintre cei mai marcanți jucători din ultimii ani.

Sunt fotbaliști grozavi și ar fi un pas înainte pentru instituția noastră. Venirea lor ar schimba fotbalul din MLS”, a declarat Neville, citat de sport.es.

Fostul fundaș englez are avantajul că se află în relații foarte cu unii dintre cei mai buni fotbaliști din lume. „De când am ajuns la Miami (n.r. – ianuarie 2021), cred că am fost legați de toți cei mai buni jucători. a fotbalului mondial.

De la Sergio Ramos, Dani Alves, Robert Lewandowski, Willian și Cesc Fabregas la Luis Suarez, toți au fost dați ca și trasnferați la noi. Recunosc că aducerea unor astfel de vedete ar folosi la creșterea valorii campionatul”, a încheiat Neville.