Săpunaru, despre cei mai grei adversari din carieră: „L-am întâlnit de cele mai multe ori, peste tot. Un fenomen al fotbalului”

”(n.r. Iniesta) Pentru mine unul dintre cei mai buni jucători care au existat în lume, ca număr 8. Ceva fenomenal! Cred că era genul lui Zidane. Gândea tot timpul înainte ceea ce trebuia să facă. Un fenomen! Și ținând cont că la acel moment la mijlocul Barcelonei erau Iniesta, Xavi și Busquets, cred că era cel mai bun din lume.

Nu știu dacă înainte îți făceai un plan. În noaptea premergătoare meciului te gândeai ce trebuie să faci să blochezi un astfel de jucător. Nu știai niciodată unde joacă, ce joacă, pentru că ei erau pe tot terenul. Aveau o libertate în echipă ceva ce n-am văzut pe nicăieri. Erau invincibili.

(n.r. Modric) Era creierul echipei atunci. A crescut foarte mult. Cred că ne-au bătut 3-1 la ei acasă, am avut noi 1-0. Real era atunci genul de echipă care în 3 secunde ajungea de la poarta ei la poarta ta și îți dădea și gol. Cred că așa ne-a dat gol Ronaldo. Am avut corner, în 4 secunde am primit gol. Se aseamănă puțin cu Iniesta. Cred însă că e mai rapid Iniesta și gândește mai repede jocul decât Modric. Oricum, doi jucători fantastici.