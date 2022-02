Sar scântei în fotbalul românesc! Gigi Becali, război total cu cei de la CFR: „Sunt mai puternic ca voi toți la un loc”

Gigi Becali (63 de ani) se află în plină dispută cu oficialii celor de la CFR Cluj, iar principalul motiv este reprezentat de transferul lui Bilel Omrani!

FCSB și CFR Cluj au trecut la luptă și în afara terenului de joc, asta după ce oficialii celor două echipe și-au aruncat mai multe săgeți în ultimele zile. La scurt timp după intervenția lui Cristi Balaj, care s-a arătat deranjat de faptul că roș-albaștrii au luat legătura cu Omrani, acum, Gigi Becali a ieșit și el la atac.

Afaceristul a recunoscut că nu este tocmai fair-play ceea ce a făcut, în cazul atacantului francez, însă a dezvăluit că nu va anunța pe nimeni dacă va reuși să îl aducă pe Omrani la FCSB. Totodată, Gigi Becali a ținut să le reamintească ardelenilor de mutările pe care le-au făcut de-a lungul timpului și a declarat că le va arăta tuturor cât de puternic este.

„Sunt mai puternic ca voi toți la un loc, vă arăt eu cine e Gigi. Nu-i frumos ce am făcut cu Omrani, dar ei ce au făcut? Au luat fundașul de la Botoșani (n.n. Braun), care e în play-off, așa au făcut și cu Roger. Unde este acum, Rodriguez? De ce l-au luat? Era în play-off Botoșani… eu am înștiințat clubul, am sunat și am făcut ofertă pentru Omrani. Dacă semnez cu el, nu voi spune. Plătesc cu aceeași monedă. Balaj să plătească pentru ce au făcut cu Bălgrădean, să nu mai fie ascunși. Nu așa cu mizerii…”, a spus Gigi Becali, la Pro X.

Cristi Balaj ripostează

„Ofertele nu se fac prin ziare. Plus că am înțeles că s-au făcut ceva legături privind transferul lui Bălgrădean la CFR Cluj. Nu mai există la CFR Cluj persoanele care au participat la acel transfer. Am văzut că și Mihai Stoica ne-a apreciat pentru acest lucru. Am demonstrat în cazul lui Braun și Roger că suntem cât se poate de fair-play și am vrea același lucru din partea celorlalte echipe.”, a spus Cristi Balaj, la Pro X.